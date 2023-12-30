НовиниВійнаТОП РегіонівВідеоІсторіїРозслідуванняЗлочини РФКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТОКорупціяЗброя
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Закривають вікна, прибирають уламки. На місці ракетної атаки у Дніпрі триває ліквідація наслідків
Вторгнення Росії в УкраїнуРегіони

Закривають вікна, прибирають уламки. На місці ракетної атаки у Дніпрі триває ліквідація наслідків

Author avatar
Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий

16 поранених внаслідок ракетної атаки РФ 29 грудня й досі перебувають в лікарнях Дніпра. Стан пацієнтів стабільний, у більшості – середньої тяжкості, повідомляють в міськраді. Одного з поранених готують до виписки.

На місці влучання триває ліквідація наслідків. В будинках, які пошкодило вибуховою хвилею, комунальники закривають вибиті вікна плівкою та OSB-плитами. Задіяні близько 50 працівників. Також вони прибирають уламки. Виносять розбите скло й з квартири Людмили. Вона живе біля пологового будинку, в який влучила ракета. Каже, перед вибухом встигла вибігти в коридор.

"Це моя лоджа, той кут повністю постраждав. Хвиля була. Роддом цей вогонь я вже бачила з цієї сторони. Ось, будь ласка, треба міняти склопакети на лоджі, бо йде зима", – каже жінка.

Людмила розповідає, аби сьогодні вночі заснути, довелося випити ліки.

"Ну ми вже півтора роки живемо в такому районі, що тут буває таке, ну намагаємося триматися, перемога буде за нами", – зазначила вона.

Єлизавета мешкає на першому поверсі пошкодженого будинку. Каже, в її квартирі вилетіли всі вікна. Аби переночувати вдома, допомоги не чекали, самостійно закрили плівкою отвори.

"Всередині у нас не зовсім, у нас тільки стеля пошкоджена, трошки, від вікна воно мабуть заділо. Все вчора дуже перенервували, устали, тому сьогоднішньої ночі ми спали всі спокійно", – розповіла Єлизавета.

Через ракетну атаку РФ загинули 6 людей, 38 поранено. Сьогодні, 30 грудня, у Дніпрі оголосили день жалоби.

Що відомо про ракетну атаку по Дніпру 29 грудня 2023 року

Вранці 29 грудня Армія РФ атакувала Дніпро ракетами. Зокрема, влучили в торговельний центр та пологовий будинок. Внаслідок атаки загинули шестеро людей, 30 – отримали травми.

Поліція розгорнула мобільний пункт прийому звернень, чиє житло пошкоджено внаслідок ракетної атаки по Дніпру. Він працює у дворі будинків № 7 та № 9 по вулиці Алана Шепарда.

Станом на 19:00 29 грудня через ракетні удари по Дніпру пошкоджено 14 багатоповерхівок, повідомили в обласній поліції. Зокрема відомо про пошкодження 236 квартир. Понівечені також сім приватних будинків, 35 автомобілів, 12 адмінбудівель, три лікарні, сім магазинів та складське приміщення. Правоохоронці прийняли 370 заяв про пошкодження майна. Оглянули 204 квартири, 35 авто та сім приватних будинків.

30 грудня у Дніпрі оголосили Днем жалоби за загиблими.

Читайте нас у Telegram: Суспільне Дніпро

Топ дня
Сили оборони атакували дронами військові об'єкти у РФ, Україна ініціювала РБ ООН через обстріл. 675 день війни. Онлайн
Сили оборони атакували дронами військові об'єкти у РФ, Україна ініціювала РБ ООН через обстріл. 675 день війни. Онлайн Важливо
Удар по Харкову, РФ скликає Радбез ООН через обстріл Бєлгорода. Онлайн Суспільного
Удар по Харкову, РФ скликає засідання Радбезу ООН через обстріл Бєлгорода. 676 день війни. Онлайн Оновлюється
РФ скликає засідання Радбезу через обстріл Бєлгорода та вимагає участі Чехії. У Празі відмовились &quot;служити пропаганді&quot;
РФ скликає засідання Радбезу через обстріл Бєлгорода та вимагає участі Чехії. У Празі відмовились "служити пропаганді"
Стендап-комік Василь Байдак
"Я пробував монетизувати скиглення — не виходить". Байдак про креативні збори, Стівена Фрая та гумор під час війни
Польща завершила пошуки можливих елементів російської ракети: уламків не знайшли
Польща завершила пошуки можливих елементів російської ракети: уламків не знайшли

Вибір редакції
Міністр оборони України Рустем Умєров
"Служити — це честь, а не покарання" — міністр оборони Умєров про мобілізацію, зброю та боротьбу з корупцією Ексклюзивно
&quot;Тут доця, тут зять, тут сваха, тут сват&quot;. Фотопроєкт про загиблих у Грозі та їхніх рідних
"Тут доця, тут зять, тут сваха, тут сват". Фотопроєкт про загиблих у Грозі та їхніх рідних
Публіцист і письменник Віталій Портников
"Бути Нічним Дозором — наш максимум". Портников — про 2023-й, новий світовий порядок та війну полігонів Важливо
Ілля кива
"Полтавщина", жомова яма, ОПЗЖ, РФ, держзрада. Що відомо про Іллю Киву, якого ліквідували під Москвою
Офіцер ЗСУ Роман Сініцин
"Наратив: хай спочатку піде воювати депутат чи син президента — "діч". Сініцин — про мобілізацію, дрони, збори та ІПСО
Дізнайтесь більше
Вибухи на Хмельниччині 31 грудня: що відомо
Вибухи на Хмельниччині 31 грудня: що відомо
харків, Kharkiv Palace
У Харкові пролунали вибухи, є поранені. Головні новини Харкова та області 30 грудня
Пожежа, обстріли, багатоповерхівка, Херсон
Артобстріл Херсона, дронові атаки Берислава. 675 день війни: хроніка подій в Херсонській області
Ракетна атака РФ по Києву: загинули 17 людей, 32 постраждали
У Києві кількість загиблих через ракетну атаку РФ зросла до 17
На початок