16 поранених внаслідок ракетної атаки РФ 29 грудня й досі перебувають в лікарнях Дніпра. Стан пацієнтів стабільний, у більшості – середньої тяжкості, повідомляють в міськраді. Одного з поранених готують до виписки.

На місці влучання триває ліквідація наслідків. В будинках, які пошкодило вибуховою хвилею, комунальники закривають вибиті вікна плівкою та OSB-плитами. Задіяні близько 50 працівників. Також вони прибирають уламки. Виносять розбите скло й з квартири Людмили. Вона живе біля пологового будинку, в який влучила ракета. Каже, перед вибухом встигла вибігти в коридор.

"Це моя лоджа, той кут повністю постраждав. Хвиля була. Роддом цей вогонь я вже бачила з цієї сторони. Ось, будь ласка, треба міняти склопакети на лоджі, бо йде зима", – каже жінка.

Людмила розповідає, аби сьогодні вночі заснути, довелося випити ліки.

"Ну ми вже півтора роки живемо в такому районі, що тут буває таке, ну намагаємося триматися, перемога буде за нами", – зазначила вона.

Єлизавета мешкає на першому поверсі пошкодженого будинку. Каже, в її квартирі вилетіли всі вікна. Аби переночувати вдома, допомоги не чекали, самостійно закрили плівкою отвори.

"Всередині у нас не зовсім, у нас тільки стеля пошкоджена, трошки, від вікна воно мабуть заділо. Все вчора дуже перенервували, устали, тому сьогоднішньої ночі ми спали всі спокійно", – розповіла Єлизавета.

Через ракетну атаку РФ загинули 6 людей, 38 поранено. Сьогодні, 30 грудня, у Дніпрі оголосили день жалоби.

Що відомо про ракетну атаку по Дніпру 29 грудня 2023 року

Вранці 29 грудня Армія РФ атакувала Дніпро ракетами. Зокрема, влучили в торговельний центр та пологовий будинок. Внаслідок атаки загинули шестеро людей, 30 – отримали травми.

Поліція розгорнула мобільний пункт прийому звернень, чиє житло пошкоджено внаслідок ракетної атаки по Дніпру. Він працює у дворі будинків № 7 та № 9 по вулиці Алана Шепарда.

Станом на 19:00 29 грудня через ракетні удари по Дніпру пошкоджено 14 багатоповерхівок, повідомили в обласній поліції. Зокрема відомо про пошкодження 236 квартир. Понівечені також сім приватних будинків, 35 автомобілів, 12 адмінбудівель, три лікарні, сім магазинів та складське приміщення. Правоохоронці прийняли 370 заяв про пошкодження майна. Оглянули 204 квартири, 35 авто та сім приватних будинків.

30 грудня у Дніпрі оголосили Днем жалоби за загиблими.

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