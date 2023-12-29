У Дніпрі поліція розгорнула мобільний пункт прийому звернень, чиє житло пошкоджено внаслідок ракетної атаки по Дніпру. Він працює у дворі будинків № 7 та № 9 по вулиці Алана Шепарда.

Про це повідомили на сайті поліції Дніпропетровщини.

Жителі прилеглих будинків, власники зруйнованих та пошкоджених під час обстрілів магазинів у торговельному центрі, також можуть звернутися та зафіксувати пошкодження.

"Щоб отримати матеріальну допомогу на відновлення будівлі чи споруди, необхідно звернутися до адміністрації району для складання акту пошкодження житла. Після його отримання власник помешкання може звернутися до департаменту соціальної політики ДМР", – зазначила начальниця управління соціального захисту департаменту соціальної політики ДМР Ірина Максименко.

Також власник пошкодженого або зруйнованого житла може звернутись по державну допомогу за програмою Є відновлення через застосунок "Дія".

Водночас у школі № 62 (вул. Будівельників, 26) розгорнуто пункт для ночівлі. Він вмістить 80 людей.

Детальна консультація – у департаменті соціальної політики ДМР за телефонами: (068) 913 46 88, (095) 415 18 54.

Пункт прийому допомоги потерпілим

Міський голова Дніпра Борис Філатов повідомив на свої сторінці у Telegram, що у місті облаштували пункт прийому допомоги потерпілим.

Він розташований за адресою: вул. Театральна, 5. (КП "Жилсервіс 5", Чечелівський район).

Важливо: є потреба тільки у будівельних матеріалах – плівці, osb-плитах, шурупах, скобах, технічних рукавичках. Звертатись за номером 067-455-23-21.

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