Через атаку РФ по Одесі поранення отримали 32 людини — ОВА

Унаслідок атаки РФ по Одесі 29 грудня травмовані 32 людини, з них чотири загинули.

Про це 30 грудня повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

За його словами, у медзакладах на лікуванні лишаються 12 людей. З них — двоє дітей (6 та 8 років), їхньому життю нічого не загрожує. Двоє поранених у важкому стані. Всі інші виписані та продовжують лікуватися амбулаторно, серед них і вагітна жінка.

Що відомо про атаку по Одесі 29 грудня

Звуки вибухів у місті пролунали о 7:44, о 8:04 у місті пролунав потужний вибух. У Силах оборони півдня повідомляли, що працюють сили протиповітряної оборони.

Внаслідок атаки по місту є влучання у триповерховий будинок, під завалами можливо перебувають люди, повідомив очільник МВС Ігор Клименко. Також в Одесі пошкоджено щонайменше два будинки.

Через атаку загинули чотири людини, повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер. 32 отримали поранення, серед них двоє дітей (6 та 8 років) та вагітна жінка.

У Хаджибейському районі міста відкрили оперативний штаб для людей, чиї будинки зазнали руйнувань через атаку.

Внаслідок нічної та ранкової атак РФ 29 грудня в Одесі пошкоджено 21 житловий будинок, близько 70 квартир зазнали руйнувань.

30 грудня у міськраді повідомили, що через атаку РФ 29 грудня, руйнувань зазнали 46 будинків та 186 квартир.

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