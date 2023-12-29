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В Одесі вікдрили оперативний штаб для мешканців пошкоджених будинків: куди звертатись
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В Одесі вікдрили оперативний штаб для мешканців пошкоджених будинків: куди звертатись

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В Одесі вікдрили оперативний штаб для мешканців пошкоджених будинків: куди звертатись
Будинок пошкоджений через атаку РФ по Одесі, 29 грудня 2023 рік. Фото: Суспільне Одеса

У Хаджибейському районі Одеси відкрили оперативний штаб для людей, чиї будинки зазнали руйнувань через атаку РФ по місту 29 грудня.

Про це повідомили в Одеській міськраді.

Штаб працюватиме з 29 грудня та у наступні декілька днів з 9:00 до 16:00 за адресами:

  • вул. Середня, 24;
  • вул. Картамишевська, 14;
  • вул. Зелена, 44 (біля Храму) розгорнуто районний оперативний штаб.

"Співробітники Хаджибейської районної адміністрації разом з іншими комунальними службами на місці приймають заяви та надають консультації щодо пакета документів, який необхідно зібрати для оформлення на відновлення вікон та дверей", — йдеться у повідомленні.

Також у міськраді зазначили, що мешканці пошкоджених будинків можуть звертатися за допомогою та консультацією до Хаджибейської районної адміністрації за адресою: вул. Генерала Петрова 22, за графіком з 8:30 до 17:00 або за телефонами: (048)-734-95-28; (048)-734-95-29.

Що відомо про атаку по Одесі 29 грудня

  • Звуки вибухів у місті пролунали о 7:44, о 8:04 у місті пролунав потужний вибух. У Силах оборони півдня повідомляли, що працюють сили протиповітряної оборони.
  • Внаслідок атаки по місту є влучання у триповерховий будинок, під завалами можливо перебувають люди, повідомив очільник МВС Ігор Клименко. Також в Одесі пошкоджено щонайменше два будинки.
  • Через атаку загинуло три людини, повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер. 22 отримали поранення, серед них двоє дітей (6 та 8 років) та вагітна жінка.

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