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Кількість загиблих через російську атаку в Одесі зросла до чотирьох
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Кількість загиблих через російську атаку в Одесі зросла до чотирьох

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Кількість загиблих через російську атаку в Одесі зросла до чотирьох
Зруйнований триповерховий будинок в Одесі внаслідок російської атаки. 29 грудня 2023 рік. Фото: Одеська ОВА

В Одесі збільшилась кількість загиблих внаслідок російської атаки по місту 29 грудня. Наразі відомо про чотирьох загиблих.

Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

Через атаку є влучання у триповерховий будинок. Рятувальники дістали з-під завалів тіло людини. Пошукові операції продовжуються.

"Внаслідок атаки по Одесі є також влучання у триповерховий будинок. Рятувальники тільки що дістали з-під завалів тіло людини. Кількість жертв внаслідок російської ракетної атаки зросла до трьох", — повідомив голова ОВА.

ОНОВЛЕНО. 12:42. З-під завалів будинку дістали тіло жінки, уточнили в ДСНС. З будинку евакуювали 23 людей, четверо отримали поранення.

ОНОВЛЕНО. 14:47. Кількість загиблих зросла до чотирьох. З-під завалів у багатоповерхівці дістали тіло ще однієї людини, повідомили в обласній прокуратурі.

Ракетна атака по Одесі 29 грудня

  • Звуки вибухів у місті пролунали о 7:44, о 8:04 у місті пролунав потужний вибух. У Силах оборони півдня повідомляли, що працюють сили протиповітряної оборони.
  • Внаслідок атаки по місту є влучання у триповерховий будинок, під завалами можливо перебувають люди, повідомив очільник МВС Ігор Клименко. Також в Одесі пошкоджено щонайменше два будинки.
  • Через атаку загинуло три людини, повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер. 15 людей отримали поранення, з них дві дитини — шести та восьми років. З житлової 17-типоверхівки ДСНС врятували 23 людини.
  • Станом на 10:15 у лікарні міста шпиталізували 11 поранених, зокрема, одну дитину, повідомили у міській раді. Всі вони у стані середньої важкості.

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