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Через атаки РФ в Одесі пошкоджені понад 20 будинків та близько 70 квартир — ОВА
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Через атаки РФ в Одесі пошкоджені понад 20 будинків та близько 70 квартир — ОВА

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Через атаки РФ в Одесі пошкоджені понад 20 будинків та близько 70 квартир — ОВА
Наслідки атаки по Одесі 29 грудня 2023 року. Ракета чи уламки влучили в багатоповерхівку. Фото: пресслужба Нацгвардії України

Внаслідок нічної та ранкової атак РФ 29 грудня в Одесі пошкоджено 21 житловий будинок, серед них два приватних, всі інші — багатоповерхівки.

Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

За попередніми підрахунками, різного ступеня руйнувань зазнали близько 70 квартир, йдеться у повідомленні ОВА.

Рятувальники та комунальні служби продовжують ліквідовувати наслідки, медики надають допомогу потерпілим, правоохоронці фіксують наслідки атаки, спеціалісти підраховують збитки.

ОНОВЛЕНО 30 грудня. Через атаку РФ по Одесі 29 грудня зруйновано 46 будинків, зокрема чотири приватних. Пошкодження отримали 186 квартир, повідомили у міськраді. Шістьом людям надали тимчасовий притулок, повідомили у міськраді.

Що відомо про атаку по Одесі 29 грудня

  • Звуки вибухів у місті пролунали о 7:44, о 8:04 у місті пролунав потужний вибух. У Силах оборони півдня повідомляли, що працюють сили протиповітряної оборони.
  • Внаслідок атаки по місту є влучання у триповерховий будинок, під завалами можливо перебувають люди, повідомив очільник МВС Ігор Клименко. Також в Одесі пошкоджено щонайменше два будинки.
  • Через атаку загинуло три людини, повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер. 22 отримали поранення, серед них двоє дітей (6 та 8 років) та вагітна жінка.
  • У Хаджибейському районі міста відкрили оперативний штаб для людей, чиї будинки зазнали руйнувань через атаку.

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