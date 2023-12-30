В Одесі 46 будинків та понад 180 квартир зазнали руйнувань внаслідок атаки РФ

Унаслідок атаки РФ по Одесі 29 грудня руйнувань зазнало 46 будинків, зокрема чотири приватних.

Про це 30 грудня повідомили в Одеській міськраді.

Пошкодження отримали 186 квартир. Шістьом людям надали тимчасовий притулок.

На місцях працюють оперативні штаби для оформлення документів на матеріальну допомогу для відновлення житла, зазначили у міськраді.

Що відомо про атаку по Одесі 29 грудня

Звуки вибухів у місті пролунали о 7:44, о 8:04 у місті пролунав потужний вибух. У Силах оборони півдня повідомляли, що працюють сили протиповітряної оборони.

Внаслідок атаки по місту є влучання у триповерховий будинок, під завалами можливо перебувають люди, повідомив очільник МВС Ігор Клименко. Також в Одесі пошкоджено щонайменше два будинки.

Через атаку загинули чотири людини, повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер. 32 отримали поранення, серед них двоє дітей (6 та 8 років) та вагітна жінка.

У Хаджибейському районі міста відкрили оперативний штаб для людей, чиї будинки зазнали руйнувань через атаку.

Внаслідок нічної та ранкової атак РФ 29 грудня в Одесі пошкоджено 21 житловий будинок, близько 70 квартир зазнали руйнувань.

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