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У Польщі продовжать наземні пошуки можливих елементів ракети, яка порушила повітряний простір держави
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У Польщі продовжать наземні пошуки можливих елементів ракети, яка порушила повітряний простір держави

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У Польщі продовжать наземні пошуки можливих елементів ракети, яка порушила повітряний простір держави
Прапор Польщі. Ілюстративне фото: Getty Images

На території Люблінського воєводства проведуть наземні пошуки можливих елементів російської ракети, яка порушила повітряний простір Польщі під час масованого обстрілу України 29 грудня.

Про це повідомили в Оперативному командуванні польських ЗС.

"Метою пошуків є остаточне підтвердження того, що на польській території не залишилося жодного елемента об'єкта. Дії солдатів відбуватимуться на південний схід від Замостя", — мовиться у повідомленні.

В операції будуть залучені близько 480 членів 2-ї Люблінської бригади територіальної оборони та 19-ї Надбужанської бригади тероборони.

Раніше стало відомо, що під час російського обстрілу України 29 грудня у повітряний простір Польщі увійшов "неідентифікований повітряний об'єкт".

Польський президент Анджей Дуда провів термінову нараду через інцидент. Пізніше начальник Генштабу ВП Веслав Кукула розповів, що у повітряний простір залетіла ракета РФ.

Телеканал Republika з посиланням на джерела поінформував, що ракета, яка зайшла у повітряний просторі Польщі з боку України, нібито впала у населеному пункті Вожучин Томашівського повіту.

Що відомо про ракетну атаку по Україні 29 грудня

Уночі 29 грудня Росія масовано атакувала Україну дронами типу Shahed, крилатими та балістичними ракетами, а також "Кинджалами".

Окупанти застосували проти України 158 засобів повітряного нападу. Сили ППО знищили 27 ударних БПЛА і 87 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55.

У Києві, Харкові, Дніпрі, Одесі, Запоріжжі, Львові та Конотопі є загиблі й постраждалі. Пошкоджені пологовий будинок, школи, торговельний центр, станція метро, склади, багатоповерхівки та приватні будинки.

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