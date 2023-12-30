МЗС Польщі викликало тимчасового повіреного у справах Росії через ракетну атаку

МЗС Польщі 29 грудня викликало тимчасового повіреного у справах Росії Андрія Ордаша після того, як російська ракета увійшла в повітряний простір Польщі під час ранкової масової атаки на Україну.

Про це йдеться у повідомленні відомства.

Заступник міністра закордонних справ Польщі Владислав Теофіл Бартошевський вручив Ордашу ноту з вимогою пояснити ракетні удари по Україні 29 грудня "негайно припинити таку діяльність".

Під час атаки оперативне командування Війська Польщі зафіксувало проникнення невпізнаного об’єкта в повітряний простір Польщі з боку кордону з Україною. Цей інцидент змусив президента Польщі Анджея Дуду скликати екстрене засідання Ради національної безпеки.

Після зустрічі польські військові заявили, що повітряний об’єкт, ймовірно, був російською ракетою, яка пробула в повітряному просторі країни менш як три хвилин, а потім повернулася в Україну.