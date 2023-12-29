У стаціонарі лікарні №28 у Харкові, поруч з якою вранці 29 грудня влучила російська ракета, вилетіли 26 вікон. Крім цього закладу, пошкоджень зазнав онкоцентр поруч та 13 житлових будинків: у них вибиті вікна і побиті покрівлі на дахах.

Директорка лікарні Наталя Єрмолаєва каже: у стаціонарі зробили ремонт та планували відкривати у лютому.

"Ми стаціонар планували відкривати з лютого, бо він вже був зруйнований, і після ремонту ось таке горе знов. У будівлі стаціонару пошкоджено 26 вікон. У поліклініці — 22 вікна", — розповіла Єрмолаєва.

Лікарня у Київському районі Харкова пошкоджена внаслідок ракетних ударів РФ, 29 грудня 2023 року. Фото: Олена Клименко/Суспільне Харків

Медсестра лікарні №28 Олена Коваль у момент влучання була на роботі.

"Ми ледве відчинили вхідні двері. Коли зайшли, то все було наче снігом вкрите від скла. Я спочатку не зрозуміла, що тут, а потім почала прибирати, щоб хворі пройшли", — говорить Коваль.

Вибите віконне скло в лікарні у Київському районі Харкова, 29 грудня 2023 року. Фото: Олена Клименко/Суспільне Харків

Пацієнтка денного стаціонару Катерина Білоус живе, за її словами, через дорогу від лікарні — її квартира зазнала пошкоджень від вибухової хвилі.

"Вибухи були, я ще вдома була. Прийшла о 8 годині. Я недалеко живу, через дорогу. — І все одно вирішили піти? — Звісно, вже ж не стріляють. У мене крапельниця, куди я буду ховатися. У мене у квартирі майже таке саме, хвилею вибило", — згадує Катерина Білоус.

Було дуже голосно, розповіла інша мешканка будинку Ольга Гордеєва.

"У мене випала вентиляція у ванній, але у мене вікна на той бік виходять. Відірвало на металопластиковому вікні тримач. У сусіда на 5 поверсі вирвало трубу газову", — розказала Гордеєва.

Лікарня у Київському районі Харкова пошкоджена внаслідок ракетних ударів РФ, 29 грудня 2023 року. Фото: Олена Клименко/Суспільне Харків

Що відомо про ракетний удар по Харкову вранці 29 грудня

У Харкові вранці також пролунали вибухи. Повітряна тривога у регіоні була оголошена з 03:55. Загалом у місті зафіксували 22 влучання. У прокуратурі зазначили, що обстріл 29 грудня став найбільшим ракетним ударом за 1,5 роки.

За даними керівника Слідчого управління поліції Харківщини Сергія Болвінова, Харків обстріляли трьома типами ракет — С-300, "Іскандер-М" та Х-22. Зруйновані та пошкоджені складські і виробничі будівлі, транспортне депо, підприємства. В одному з медзакладів вибуховою хвилею пошкоджено дах і вікна. Також пошкоджень зазнав автомобіль швидкої допомоги. Міський голова Ігор Терехов повідомляв про проблеми з подачею електроенергії для транспорту.

За останніми даними облапрокуратури, загиблих внаслідок удару — троє, поранених — до 13. Загиблі — 60-, 30- та 41-річні чоловіки.

Бійці ДСНС врятували чоловіка з-під завалів пошкодженої ракетним ударом будівлі. Його витягли з-під уламків бетонних конструкцій і шпиталізували у стані середньої тяжкості.

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Після вибухів до однієї з лікарень міста доставили 11 людей. Поранені — чоловіки, їхній вік від 30 до 60 років. Двоє з 11 поранених перебувають у тяжкому стані, розповів в.о. генерального директора лікарні Костянтин Лобойко.

"Вони мають тяжкі травми кінцівок. На 12:30 одного пораненого прооперували, він має уламковий перелом стегна з одного боку, уламковий перелом гомілки — з іншого. Другий — ще в операційній: перелом кісток передпліччя вже прооперований, перелом гомілки оперують", — сказав Лобойко.

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