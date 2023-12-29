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Столтенберг обговорив із Дудою вторгнення ракети РФ у повітряний простір Польщі
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Столтенберг обговорив із Дудою вторгнення ракети РФ у повітряний простір Польщі

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Столтенберг
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час пресконференції у Брюсселі 28 листопада 2023 року, фото: AP

Генсек НАТО Єнс Столтенберг обговорив із президентом Польщі Анджеєм Дудою ситуацію з вторгненням російської ракети у повітряний простір Польщі.

Про це Столтенберг написав у соцмережі Х.

"Говорив із президентом Анджеєм Дудою про ракетний інцидент у Польщі. НАТО солідарна з нашим шановним союзником, стежить за ситуацією, ми залишатимемось на зв'язку в міру встановлення фактів. НАТО зберігає пильність", — написав він.

Під час ракетної атаки на Україну 29 грудня у повітряний простір Польщі увійшов "неідентифікований повітряний об’єкт". Про вибух не повідомляли. Президент Польщі Анджей Дуда провів термінову нараду через інцидент. Начальник Генштабу Війська Польського генерал Веслав Кукула заявив, що в повітряний простір Польщі залетіла російська ракета. Вона подолала 40 км, а потім покинула небо над Польщею

Телеканал Republika з посиланням на джерела поінформував, що ракета, яка зайшла у повітряний просторі Польщі з боку України, нібито впала у населеному пункті Вожучин Томашівського повіту.

Що відомо про ракетну атаку по Україні 29 грудня

Уночі 29 грудня Росія масовано атакувала Україну дронами типу Shahed, крилатими та балістичними ракетами, а також ракетами "Кинджал".

За попередніми даними, цієї ночі військо РФ застосувало проти України 158 засобів повітряного нападу: ракети різних типів та ударні БплА. Протиповітряна оборона знищила 27 ударних БпЛА "Shahed-136/131" та 87 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55. У Повітряних Силах відзначили, що йдеться про наймасованішу атаку з повітря.

У Києві, Харкові, Дніпрі, Одесі, Запоріжжі, Львові та Конотопі є загиблі і постраждалі. Пошкоджені пологовий будинок, школи, торговельний центр, станція метро, склади, багатоповерхівки та приватні будинки.

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