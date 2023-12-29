У Польщі не виявили слідів падіння ракети, поліція припинила пошуки

Польська поліція під час пошуків поблизу Вожучина Томашівського повіту не виявила жодного повітряного об’єкта, який міг упасти у цьому районі, і завершила пошукові роботи.

Про це повідомила речниця поліції в Томашові-Любельському Малгожата Павловська, передає Укрінформ.

"Ми не підтверджуємо інформаційних повідомлень про нібито падіння ракети в районі населеного пункту Вожучин. Тож ми завершуємо свою роботу з пошуку об’єкта", — сказала вона.

Павловська зазначила, що поліція спільно з військовою жандармерією вела пошуки у трьох повітах: Замойському, Томашівському і Грубешівському. Однак пошуки й опитування місцевого населення не дали жодних результатів: люди нічого не чули і не бачили.

Раніше повідомлялося, що під час ракетної атаки на Україну 29 грудня у повітряний простір Польщі увійшов "неідентифікований повітряний об’єкт". Про вибух не повідомляли. Президент Польщі Анджей Дуда провів термінову нараду через інцидент. Начальник Генштабу Війська Польського генерал Веслав Кукула заявив, що в повітряний простір Польщі залетіла російська ракета. Вона подолала 40 км, а потім покинула небо над Польщею

Телеканал Republika з посиланням на джерела поінформував, що ракета, яка зайшла у повітряний просторі Польщі з боку України, нібито впала у населеному пункті Вожучин Томашівського повіту.

Що відомо про ракетну атаку по Україні 29 грудня

Уночі 29 грудня Росія масовано атакувала Україну дронами типу Shahed, крилатими та балістичними ракетами, а також ракетами "Кинджал".

За попередніми даними, цієї ночі військо РФ застосувало проти України 158 засобів повітряного нападу: ракети різних типів та ударні БплА. Протиповітряна оборона знищила 27 ударних БпЛА "Shahed-136/131" та 87 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55. У Повітряних Силах відзначили, що йдеться про наймасованішу атаку з повітря.

У Києві, Харкові, Дніпрі, Одесі, Запоріжжі, Львові та Конотопі є загиблі і постраждалі. Пошкоджені пологовий будинок, школи, торговельний центр, станція метро, склади, багатоповерхівки та приватні будинки.