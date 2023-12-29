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Зеленський: "Ми продовжимо посилювати ППО й працювати над тим, щоб повернути війну туди, звідки вона прийшла — у Росію"
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Зеленський: "Ми продовжимо посилювати ППО й працювати над тим, щоб повернути війну туди, звідки вона прийшла — у Росію"

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Зеленський: &quot;Ми продовжимо посилювати ППО й працювати над тим, щоб повернути війну туди, звідки вона прийшла — у Росію&quot;
Фото: ОПУ

Президент Володимир Зеленський заявив, що рятувальна операція після масованого російського обстрілу України у п'ятницю, 29 грудня, триває.

"Найбільш масована атака від цих покидьків — майже 160 ракет і дронів. Наші воїни збили більшість із них — різні типи ракет, "шахеди". Мішені вже для Росії звичні — понад 100 приватних будинків зруйновані або пошкоджені, 45 багатоповерхівок, школи, дві церкви, лікарні, пологовий будинок, багато торговельних і складських приміщень", — зазначив глава держави.

Зеленський розповів, що станом на вечір унаслідок атаки РФ загинули 29 людей, а понад 150 зазнали поранень — усім надано меддопомогу.

"Мої щирі співчуття всім рідним і близьким. Обов'язково відповімо російським терористам на кожен удар. Терор ніколи не виграє", — наголосив президент.

Глава держави вказав, що понад 600 рятувальників залучені до допомоги, розбору завалів. Багато техніки, робота триватиме цілодобово.

"Важливо, щоб світ відреагував на цей черговий прояв терору. Наші воїни ППО нині зробили багато. Враховуючи те, що російські терористи спеціально старались обійти наш захист. Ми продовжимо посилювати ППО й працювати над тим, щоб повернути війну назад до цих покидьків — додому, у Росію, звідки вона й прийшла", — підкреслив Зеленський.

Що відомо про ракетну атаку по Україні 29 грудня

Уночі 29 грудня Росія масовано атакувала Україну дронами типу Shahed, крилатими та балістичними ракетами, а також "Кинджалами".

Окупанти застосували проти України 158 засобів повітряного нападу. Сили ППО знищили 27 ударних БПЛА і 87 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55.

У Києві, Харкові, Дніпрі, Одесі, Запоріжжі, Львові та Конотопі є загиблі й постраждалі. Пошкоджені пологовий будинок, школи, торговельний центр, станція метро, склади, багатоповерхівки та приватні будинки.

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