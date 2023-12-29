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На Тернопільщину прибув предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній
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На Тернопільщину прибув предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній

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Предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній прибув на Тернопільщину і вперше очолив службу Божу в Свято-Миколаївському соборі в Кременці.

Про це Суспільному розповів настоятель цього храму Вячеслав Савельєв. За його словами, моляться за перемогу України та справедливий мир.

Предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній в Кременці
Віряни зустрічають митрополита Епіфанія. Фото: Суспільне Тернопіль

Прийшла на службу 76-річна кременчанка Людмила Ромашевська. Жінка каже, була й на першому богослужінні українською мовою.

"Сьогодні велика радість. По-перше, цей собор, який тут віками стоїть, все-таки українським став. І сьогодні очільник нашої Православної церкви України Епіфаній буде з візитом і ми всі спішимо, щоб помолитися за Україну, щоб дав Бог нам мир і спокій, щоб позбутися того нечистого".

Свято-Миколаївський собор у Кременці
Люди прийшли до храму на богослужіння. Фото: Суспільне Тернопіль

На вході до храму стояли поліцейські. Вони перевіряли людей металодетекторами.

Поліція в Кременці
За порядком стежать правоохоронці. Фото: Суспільне Тернопіль

Нагадаємо, Свято-Миколаївський собор у Кременці передали Православній церкві України 6 грудня цього року, на храмове свято Миколая. Зробили це, бо в представників московського патріархату в лютому завершився договір оренди і за рішенням суду вони мали покинути будівлю.

Митрополит Епіфаній
Митрополит Епіфаній очолив богослужіння. Фото: Суспільне Тернопіль

"Ми розуміли, що є люди, які категорично будуть протестувати, відмовлятися ходити в українську церкву, але тішить те, що люди наші хороші, свідомі, багато парафіян залишилися в цьому храмі. Багато парафіян, не поділяючи думки та наративи московського патріархату, залишили московський патріархат і пішли по інших парафіях в українську церкву. Але від багатьох чув: "Ми хочемо додому". Повертаються на богослужіння, допомагають, підтримують, жертвують", — каже отець Вячеслав Савельєв.

отець В’ячеслав Савельєв
Священник ПЦУ В’ячеслав Савельєв. Фото: Суспільне Тернопіль

Яке значення для Тернопільщини має цей храм і сьогоднішня служба Епіфанія в ньому, розповіла релігієзнавиця Елла Бистрицька.

"Візит митрополита Епіфанія на Тернопільщину — це подія в релігійному, культурному і духовному житті Тернопільщини та України загалом. Потрібно, очевидно, враховувати значення самого Миколаївського собору на Кременеччині, який останні 200 років тісно пов'язаний із російською православною церквою. І повернення цієї святині у лоно Православної церкви України — це відродження культури українського релігійного життя".

митрополит Епіфаній
Митрополит ПЦУ Епіфаній в Свято-Миколаївському соборі в Кременці. Фото: Суспільне Тернопіль

Що відомо у справі Миколаївського собору

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