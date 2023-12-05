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Суд у справі Миколаївського собору на Тернопільщині: що відомо
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Суд у справі Миколаївського собору на Тернопільщині: що відомо

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Миколаївський собор у Кременці
Миколаївський собор. Фото: Суспільне Тернопіль

Верховний суд залишив в силі постанову Західного апеляційного господарського суду та рішення Господарського суду Тернопільської області, якою зобов'язано повернути Миколаївський собор з келіями заповіднику.

Про це повідомили на сайті Міністерства культури та інформаційної політики.

"Сьогодні Верховний суд поставив крапку в одній із найважчих справ у моєму житті. Чесно та об’єктивно, юридично вона не є важкою, оскільки предмет спору є досить простим — повернути майно власнику у зв’язку з закінченням строку дії договору. Однак, представники релігійної громади намагалися будь-яким чином відійти від предмету спору і надати даному процесу політичної забарвленості. На щастя, суд зберіг тверезу голову та не піддався на маніпуляції адвоката релігійної громади", — написав у соцмережі заступник директора Кременецько-Почаївського заповідника Ігор Деревінський.

Нагадаємо, договір на безоплатне користування собором завершився 12 лютого 2023 року. Представники московського патріархату, попри рішення суду покинути споруду, цього не робили.15 червня господарський суд ухвалив рішення повернути Миколаївський собор з келіями XVI-XVII століть Кременецько-Почаївському державному історико-архітектурному заповіднику. Тоді представники московського патріархату подали апеляцію. Загальна площа 1 756 квадратних метрів. Також 2 жовтня Західний апеляційний господарський суд підтвердив рішення Господарського суду Тернопільської області від 15 червня 2023 року.

30 листопада виконавча служба примусово повернула Миколаївський собор у власність держави. Після відмови представників Української православної церкви московського патріархату добровільно покинути приміщення, в собор прийшли судові виконавці та поліцейські.

Депутати Тернопільської обласної ради 30 листопада, під час засідання сесії підтримали і скерували звернення щодо повернення державі споруд Миколаївського собору в місті Кременці з незаконного користування УПЦ (МП).

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