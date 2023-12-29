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Ракетна атака РФ на Київ: містян закликали розповісти про побачене на платформі "Свідок"
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Ракетна атака РФ на Київ: містян закликали розповісти про побачене на платформі "Свідок"

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Наслідки ракетної атаки на Київ
У Даницькому районі Києва уламки збитої ракети впали на приватний сектор на Осокорках. Фото: Микола Калашник/Telegram

Платформа Svidok.org збирає свідчення людей про ракетну атаку РФ на Київ 29 грудня 2023 року. Жителі столиці можуть розповісти про вибухи, падіння уламків збитих ракет, понівечене майно.

Про це Суспільному розповіла директорка з контенту та комунікацій платформи "Свідок" Олена Кук.

"Свідок” — головне сховище спогадів про війну в Україні. Уже понад рік платформа збирає свідчення з різних регіонів.

"Зараз відкрили збір свідчень про черговий російський теракт — обстріл житлових кварталів столиці, внаслідок якого вбито щонайменше 4 людей та 30 — поранено. Якщо вам є що розповісти про ніч та ранок 29 грудня, життя під звуки тривоги, пошкоджене майно, ви можете зафіксувати це анонімно", — поінформувала Олена Кук.

За її словами для того, аби надати свідчення, потрібно перейти у @SvidokNoteBot. Запис історії людини автоматично перейде на платформу svidok.org. (https://svidok.org/). До тексту також можна додавати фото та відео.

"Це допоможе задокументувати цю подію від першої особи для іноземних журналістів та політиків, а також наступних поколінь. А факт воєнного злочину разом з прикріпленими фото та відео буде переданий до Міжнародного кримінального суду та Офісу Генпрокурора", — пояснила директорка з контенту та комунікацій платформи "Свідок".

Svidok.org — захищена соціальна платформа спогадів, де люди анонімно описують свій досвід життя під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Її створили українські IT-фахівці за підтримки фундації AI for Good.

Що відомо про ракетну атаку РФ на Київ та область 29 грудня 2023 року

Зранку, 29 грудня, Росія здійснила масовану атаку на Україну. У Києві уламки збитих ракет впали у різних районах міста. Є загиблі, щонайменше 30 людей поранені.

До однієї зі столичних лікарень доправили 19 постраждалих внаслідок масованої ракетної атаки, яку Росія здійснила п'ятницю вранці, 29 грудня. Десятьом пацієнтам провели операції, вони перебувають в реанімації без свідомості і на штучній вентиляції легень.

Внаслідок ракетної атаки на Київщині поранено мирного жителя та пошкоджено 11 житлових будинків. Поліцейські документують наслідки ударів. Прокуратура почала розслідування.

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