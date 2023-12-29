До однієї зі столичних лікарень доправили 19 постраждалих внаслідок масованої ракетної атаки, яку Росія здійснила п'ятницю вранці, 29 грудня. Десятьом пацієнтам провели операції, вони перебувають в реанімації без свідомості і на штучній вентиляції легень.

Про це повідомила виконувачка обов'язків директора медзакладу Тетяна Барановська, передає кореспондентка Суспільного.

За її словами, четверо постраждалих у тяжкому стані, у десятьох — стан середньої тяжкості. Стан решти пацієнтів — стабільний легкий. Дітей серед госпіталізованих немає.

"Всім надана медична допомога. І вирішується питання щодо їх подальшого лікування. Один пацієнт має дуже сильні опіки всього тулуба, більше 80 відсотків шкіряних покровів і вирішується питання щодо переведення його до опікового центру міста Києва", — зазначила Тетяна Барановська.

Люди зібралися під лікарнею в пошуках родичів, яких госпіталізували внаслідок ракетної атаки РФ. Київ, 29 грудня 2023 рік. Фото: Влада Колодій/Суспільне

За словами лікарки, до медзакладу приходять люди, щоб знайти своїх госпіталізованих родичів. Серед таких і киянка, син якої дістав осколкові поранення і перелом внаслідок ракетної атаки.

"Я не знала, де він, і я поїхала шукати, бо не могла до нього додзвонитися. Мені він в 6:50 подзвонив і сказав: "Мама, летять на Київ ракети. Ховайся". А ми живемо в приватному будинку і заховалися в погріб. Потім і не могла до нього додзвонитися. І поїхала шукати до нього на роботу. Поліцейська сказала, що він знаходиться в лікарні. У нього переломи і осколочні поранення. Він в реанімації", — розповіла жінка Суспільному.