На Миколаївщині введуть 38 офіцерів безпеки для посилення захисту шкіл

З січня 2024 року 38 офіцерів безпеки приступлять до роботи в навчальних закладах Миколаївщини. Офіцеру необхідно буде слідкувати за людьми, які потрапляють у приміщення школи.

Про це під час брифінгу розповів начальник головного управління нацполіції у Миколаївській області Сергій Махно.

Яке завдання цього офіцера? Офіцер безпеки перебуває безпосередньо у приміщенні школи для того, щоб не допустити прохід сторонніх людей, які не повʼязані з навчальним процесом до школи. Виключно батьків, які проводять дітей, або інших людей, які надають якісь певні свої послуги.

За словами Сергія Махна, завдання офіцера безпеки не допустити на територію школи людей, які можуть пронести зброю, вибухівку, набої та інші небезпечні предмети, які можуть зашкодити як дітям, так і всім учасникам навчального процесу.

"Також будуть вжиті заходи щодо відповідного облаштування закладів освіти. В першу чергу — це металеві рамки, ручні металошукачі для проведення оглядів предметів, які проносяться на територію навчальних закладів", — говорить начальник головного управління нацполіції у Миколаївській області.

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