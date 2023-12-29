НовиниВійнаТОП РегіонівВідеоІсторіїРозслідуванняЗлочини РФКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТОКорупціяЗброя
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
На Миколаївщині введуть 38 офіцерів безпеки для посилення захисту шкіл
ОСВІТАПОЛІЦІЯДІТИРегіони

На Миколаївщині введуть 38 офіцерів безпеки для посилення захисту шкіл

Author avatar
Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
На Миколаївщині введуть 38 офіцерів безпеки для посилення захисту шкіл
Начальник головного управління нацполіції у Миколаївській області Сергій Махно. Фото: Валентина Гурова/Суспільне Миколаїв

З січня 2024 року 38 офіцерів безпеки приступлять до роботи в навчальних закладах Миколаївщини. Офіцеру необхідно буде слідкувати за людьми, які потрапляють у приміщення школи.

Про це під час брифінгу розповів начальник головного управління нацполіції у Миколаївській області Сергій Махно.

Яке завдання цього офіцера? Офіцер безпеки перебуває безпосередньо у приміщенні школи для того, щоб не допустити прохід сторонніх людей, які не повʼязані з навчальним процесом до школи. Виключно батьків, які проводять дітей, або інших людей, які надають якісь певні свої послуги.

За словами Сергія Махна, завдання офіцера безпеки не допустити на територію школи людей, які можуть пронести зброю, вибухівку, набої та інші небезпечні предмети, які можуть зашкодити як дітям, так і всім учасникам навчального процесу.

"Також будуть вжиті заходи щодо відповідного облаштування закладів освіти. В першу чергу — це металеві рамки, ручні металошукачі для проведення оглядів предметів, які проносяться на територію навчальних закладів", — говорить начальник головного управління нацполіції у Миколаївській області.

Слідкуйте за головними новинами Миколаєва та області у Telegram, Viber, YouTube, Facebook та Instagram.

Топ дня
Сили оборони атакували дронами військові об'єкти у РФ, Україна ініціювала РБ ООН через обстріл. 675 день війни. Онлайн
Сили оборони атакували дронами військові об'єкти у РФ, Україна ініціювала РБ ООН через обстріл. 675 день війни. Онлайн Важливо
Удар по Харкову, РФ скликає Радбез ООН через обстріл Бєлгорода. Онлайн Суспільного
Удар по Харкову, РФ скликає засідання Радбезу ООН через обстріл Бєлгорода. 676 день війни. Онлайн Оновлюється
РФ скликає засідання Радбезу через обстріл Бєлгорода та вимагає участі Чехії. У Празі відмовились &quot;служити пропаганді&quot;
РФ скликає засідання Радбезу через обстріл Бєлгорода та вимагає участі Чехії. У Празі відмовились "служити пропаганді"
Стендап-комік Василь Байдак
"Я пробував монетизувати скиглення — не виходить". Байдак про креативні збори, Стівена Фрая та гумор під час війни
Польща завершила пошуки можливих елементів російської ракети: уламків не знайшли
Польща завершила пошуки можливих елементів російської ракети: уламків не знайшли

Вибір редакції
Міністр оборони України Рустем Умєров
"Служити — це честь, а не покарання" — міністр оборони Умєров про мобілізацію, зброю та боротьбу з корупцією Ексклюзивно
&quot;Тут доця, тут зять, тут сваха, тут сват&quot;. Фотопроєкт про загиблих у Грозі та їхніх рідних
"Тут доця, тут зять, тут сваха, тут сват". Фотопроєкт про загиблих у Грозі та їхніх рідних
Публіцист і письменник Віталій Портников
"Бути Нічним Дозором — наш максимум". Портников — про 2023-й, новий світовий порядок та війну полігонів Важливо
Ілля кива
"Полтавщина", жомова яма, ОПЗЖ, РФ, держзрада. Що відомо про Іллю Киву, якого ліквідували під Москвою
Офіцер ЗСУ Роман Сініцин
"Наратив: хай спочатку піде воювати депутат чи син президента — "діч". Сініцин — про мобілізацію, дрони, збори та ІПСО
Дізнайтесь більше
&quot;Мобільний&quot; спортзал та гарячі страви у бомбосховищі: як працює професійний ліцей з Торецька в релокації
"Мобільний" спортзал та гарячі страви у бомбосховищі: як працює професійний ліцей з Торецька в релокації
У вінницькому ліцеї створили музей &quot;Війна. Я її бачив&quot;
У вінницькому ліцеї створили музей "Війна. Я її бачив"
Терехов назвав нову дату відкриття метросадка у Харкові: скільки дітей записалося
Терехов назвав нову дату відкриття метросадка у Харкові: скільки дітей записалося
Юрій Юрчишин з Хмельниччини отримав орден "Науковець року"
Юрій Юрчишин з Хмельниччини став науковцем року
На початок