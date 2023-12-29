ЗМІ підрахували у скільки РФ обійшлася атака на Україну

Цієї ночі РФ застосувала проти України 158 засобів повітряного нападу: ракети різних типів та ударні БплА. На чергову масовану атаку Росія витратила щонайменше 1,273 млрд доларів.

Про це пише Економічна правда.

Загалом Росія випустила по Україні:

36 ударних БПЛА Shahed-136/131;

щонайменше 90 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555/Х-55;

8 крилатих ракет Х-22/Х-32;

14 балістичних ракет С-300/С-400/ "Іскандер-М";

5 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал";

4 протирадіолокаційні ракети Х-31П;

одну ракету Х-59.

Гіперзвукова ракета Х-47 "Кинджал" може коштувати від 10 млн доларів і вище, загальна вартість 5 пусків – 50 млн доларів.

Іранські ударні безпілотники Shahed-136/131, згідно з інформацією у відкритих джерелах, коштують від 20 тисяч доларів до 50 тисяч доларів за одиницю. Тобто, щонайменше 36 таких дронів коштували 720 тисяч доларів.

За даними Forbes, вартість ракети Х-101 становить 13 млн доларів, тобто загальна вартість випущених ракет – 1,17 млрд доларів.

Вартість ракети Х-22 оцінюють в 1 млн дол., тобто загальна сума за випущені ракети становить 8 млн доларів.

Балістична ракета "Іскандер-М" може коштувати 3 млн дол., загальна вартість усіх випущених ракет цього типу – 42 млн доларів.

Також, за іншими даними Forbes, вартість ракети Х-31П та Х-59 – по 0,5 млн доларів. Таким чином загальна вартість становить 2,5 млн доларів.

Згідно з цими даними вартість ракет та безпілотників, якими РФ атакувала Україну 29 грудня, становить щонайменше 1 млрд 273 млн 220 тисяч доларів.

Що відомо про ракетну атаку по Україні 29 грудня

Уночі 29 грудня Росія масовано атакувала Україну дронами типу Shahed, крилатими та балістичними ракетами, а також ракетами "Кинджал".

За попередніми даними, цієї ночі військо РФ застосувало проти України 158 засобів повітряного нападу: ракети різних типів та ударні БплА. Протиповітряна оборона знищила 27 ударних БпЛА "Shahed-136/131" та 87 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55. У Повітряних Силах відзначили, що йдеться про наймасованішу атаку з повітря.

У Києві, Харкові, Дніпрі, Одесі, Запоріжжі, Львові та Конотопі є загиблі і постраждалі. Пошкоджені пологовий будинок, школи, торговельний центр, станція метро, склади, багатоповерхівки та приватні будинки.