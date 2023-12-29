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Лікарня, пологовий, ТЦ. Міноборони РФ заявило, що уразило "об'єкти ВПК"
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Лікарня, пологовий, ТЦ. Міноборони РФ заявило, що уразило "об'єкти ВПК"

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Міноборони РФ заявило, що уразило "об'єкти ВПК" — ракетний удар 29 грудня
ТЦ після ракетного удару у Дніпрі, 29 грудня 2023 року. Фото: Суспільне Дніпро

Міноборони Росії назвало нічний обстріл українських міст "масованим ударом високоточною зброєю і безпілотними літальними апаратами". Відомство заявило, що росіяни уразили "місця розміщення українських військових" і "об'єкти військово-промислового комплексу".

Про це йдеться у тижневому зведенні російського Міноборони.

“У період з 23-го по 29-те грудня збройними силами Російської Федерації завдано 50 групових і один масований удар високоточною зброєю та безпілотними літальними апаратами по об'єктах військово-промислового комплексу, військовій аеродромній інфраструктурі, арсеналах, а також місцях зберігання артилерійських боєприпасів, безекіпажних катерів, озброєння і палива для військової техніки”, — йдеться у тижневому зведенні російського Міноборони.

Там також заявили, що “уражалися місця розміщення підрозділів Збройних Сил України, формувань націоналістів та іноземних найманців”.

“Усі призначені об'єкти уражено”, — повідомило Міноборони РФ.

Як повідомив глава уряду Денис Шмигаль, під час масованого повітряного удару Росії по Україні цілями війська РФ стали соціальна й критична інфраструктура. Зокрема, внаслідок ракетної атаки пошкоджені пологовий будинок в Дніпрі та лікарня в Харкові.

За даними Повітряних Сил, цієї ночі військо РФ застосувало проти України 158 засобів повітряного нападу: ракети різних типів та ударні БплА. Протиповітряна оборона знищила 27 ударних БпЛА "Shahed-136/131" та 87 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55. У Повітряних Силах відзначили, що йдеться про наймасованішу атаку з повітря.

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