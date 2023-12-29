Внаслідок масованої ракетної атаки пошкоджено пологовий будинок в Дніпрі та лікарню в Харкові.

Про це повідомляє Мінохорони здоров'я.

Харків: Вибуховою хвилею пошкоджена будівля медзакладу, на території сталася пожежа. Пошкоджено автомобіль екстреної допомоги. Жоден з пацієнтів чи медперсоналу не постраждав. За попередніми даними, через обстріли міста 1 людина загинула та 9 людей травмовані, виклики продовжують надходити. Медики надають постраждалим всю необхідну медичну допомогу

Дніпро: Внаслідок влучання суттєво пошкоджено будівлю медзакладу. Усі пацієнти і медперсонал встигли перейти в укриття.

Одеса: Внаслідок влучання у будівлю школи є 7 постраждалих, серед них 1 дитина. На жаль, одна людина загинула.

Запоріжжя: Станом на 9:00 є 10 постраждалих, двоє з них у важкому стані. Під завалами однієї з будівель лишаються люди

Також після ранкової атаки на столицю щонайменше 14 людей отримали травми різного характеру, їм надається медична допомога. Виклики продовжують надходити.

Як повідомив глава уряду Денис Шмигаль, під час масованого повітряного удару Росії по Україні цілями війська РФ стали соціальна й критична інфраструктура.

Влучання в пологовий будинок і торговий центр у Дніпропетровській області.

У Харкові внаслідок масованої атаки виникли проблеми з електропостачанням.

У Львові, на Сумщині та в Одесі пошкодження житлових будинків.

У Києві пошкоджено будівлю станції метро "Лук'янівська" та житлові будинки в кількох районах.

Зафіксовано також пошкодження у Львівській, Запорізькій та Київській областях.

"Є постраждалі та загиблі. Співчуття рідним і близьким. Проте Українські сили ППО вкотре продемонстрували високий рівень професійності. Більшість повітряних цілей були збиті", — написав Шмигаль.