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Новорічне меню: у скільки обійдеться святковий стіл у Запоріжжі
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Новорічне меню: у скільки обійдеться святковий стіл у Запоріжжі

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Ціни на продукти до святкового столу у 2023 році у порівнянні з минулим зросли на 70 відсотків. На підвищення цін впливає одразу три фактори — воєнні дії, ускладнення логістики та нестабільність валюти. У Запорізькій області зокрема напередодні новорічних свят зросли ціни на м’ясо та овочі.

Скільки коштуватиме святкове меню для жителів Запоріжжя та чи святкуватимуть Новий рік, з'ясовували кореспонденти Суспільного.

Запоріжанка Олена разом із сином купує продукти до новорічного столу на одному з місцевих ринків. Каже: цьогоріч ціни відчутно зросли.

Новорічне меню: у скільки обійдеться святковий стіл у Запоріжжі
Олена, місцева жителька. Запоріжжя, 26 грудня 2023 року. Фото: Суспільне Запоріжжя

" Новорічний стіл потрошку вже скупляємося, але такого як було там ті роки, раніше ще до війни, такого вже не буде. Подивіться на м’ясо, подивіться навіть на фрукти. Що я можу дозволити: три мандарини, три яблука, три груші".

Закуповує на ринку продукти для новорічного столу і переселенка з Токмака Інна.

Новорічне меню: у скільки обійдеться святковий стіл у Запоріжжі
Інна, переселенка з міста Токмак. Запоріжжя, 26 грудня 2023 року. Фото: Суспільне Запоріжжя

Жінка каже, попри підвищення будуть накривати святковий стіл:

"Як кожного року не виходить, щоб у нас було, тому що ціни дорогі. Ой, дуже зросли. Є таке що брала на 40 гривень як-то кажеться трошки дешевше, була неділі 2 назад, зросли дуже".

Ціни на овочі на одному з ринків Запоріжжя, купити овочі
Овочі, які реалізовуються на одному з ринків Запоріжжя. Фото: Суспільне Запоріжжя

Здорожчання цін на ринках Запоріжжя пов'язане із логістикою та окупацією територій, каже підприємиця Яна Васильєва. Так, телятину завозили з тих територій Запорізької області, що зараз тимчасово окуповані.

Ціна на м'ясо на ринку в Запоріжжі, купити продукти до новорічного столу
М'ясо, яке реалізовується на одному з ринків Запоріжжя. Фото: Суспільне Запоріжжя
"Нам везуть з інших регіонів, ну відповідно за рахунок цього підвищується ціна. Свинина у нас ще поки що є, ми можемо брати, там, із сусідніх областей, з Дніпропетровської області. Ще десь там, у приватних секторах ще люди тримають, а по телятині все дуже погано-погано", — розповідає Яна Васильєва.

Натомість яйця подешевшали через низький попит, ділиться продавчиня Олена Калинік. Тенденцію до зниження зберігатимуть й надалі.

Раніше Суспільне повідомляло, що ціна на м’ясо з листопаду зросла на 1,3%.

Економіст Дамір Бікулов пояснює: ціна на продукт формується з собівартості та попиту. Зростання вартості продуктів перед новим роком – прогнозоване. Експерт каже: такі ціни – зафіксуються.

Новорічне меню: у скільки обійдеться святковий стіл у Запоріжжі
Дамір Бікулов, економіст. Фото: Суспільне Запоріжжя

"Немає приводів для того, щоб ціна якось швидко збільшувалась, тому що після новорічних свят, відповідно, попит буде знижуватись, люди будуть намагатись економити, і відповідно буде якась ціна, яка буде компромісом, між вартістю та ціною попиту. Зниження ціни не варто очікувати, але і суттєвих зростань не буде".

За інформацією оприлюдненою на сайті управління статистики в Запорізькій області, серед продуктів з яких готують новорічні страви, зросла ціна також на картоплю та буряк. Морква, соняшникова олія та цукор – навпаки, в ціні знизились.

За розрахунками Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки" новорічне меню зі страв обійдуться на родину з чотирьох людей близько 2879,15 грн, тобто на 8,4 % дорожче, ніж торік. Це стосується традиційних для столу середньостатистичної родини: салати, м’ясні та рибні продукти, овочі, фрукти, хлібобулочні та кондитерські вироби, напої тощо.

Орієнтовна вартість святкового столу:

  • салат “Олів’є” (з розрахунку на 3 кг продуктів за оригінальним рецептом) – 285,46 грн, що на 1,3 % більше ніж торік;
  • салат “Оселедець під шубою” – 133,08 грн, що менше на 1,2% ніж торік коштом зменшення цін на цибулю, моркву та буряк;
  • оселедець (0,5 кг) – 100 грн;
  • твердий сир (300 г) – 116 грн;
  • набір овочів (картопля, гриби, солодкий перець, огірки та помідори) – 328,99 грн, що на 29% більше, ніж минулого року;
  • фрукти (мандарини, банани та лимон) – 170, 20 грн (+ 0,8%);
  • цукерки шоколадні (1 кг) – 200 грн (+ 8,1%);
  • шампанське – 179 грн (+ 27,9%);
  • безалкогольні напої (сік та газована вода) – 119,72 грн;
  • пачка масла – 72 грн;
  • хліб – 28 грн (+ 8,5%).

Якщо для новорічного меню додати бутерброди з червоною ікрою, то доведеться додатково заплатити ще близько 525 грн. В залежності від виробника баночка червоної ікри (120 г) обійдеться в середньому у 280 грн, а 200 г червоної риби – у 245 грн.

На традиційному новорічному столі в Радянському Союзі запорізькі господині зазвичай ставили салати олів'є, мімозу та оселедець під шубою. Попри великий вибір рецептів та інгредієнтів, ці страви готують і сьогодні. Про українські альтернативи традиційних салатів до Нового року, дивіться у матеріалі Суспільного.

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