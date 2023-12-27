Велика війна несе за собою великі зміни. Повномасштабне вторгнення вкрало людські життя, спокій, а з ними й святковий настрій. Це можна прослідкувати й в тому, як за останні роки змінилися головні ялинки Миколаєва.
Від 22-метрової штучної ялинки до ялинки у мілітарі стилі: кореспонденти Суспільного зібрали добірку фотографій, як миколаївські ялики трансформувалися, міняли місце розташування та стиль з плином часу.
У грудні 2023 року головну ялинку міста встановили у дитячому містечку "Казка". Відкриття відбулося шостого грудня — у День Святого Миколая. Раніше дерево прикрашало Соборну площу, а навколо влаштовували святковий ярмарок.
У 2022 році символом нового року у Миколаєві стала "Ялинка незламності" у мілітарі стилі. Маскувальними сітками вкрили пам'ятник Святого Миколая, обкладений мішками із піском, у Каштановому сквері. Миколаївці прикрасили мілітарі-ялинку прикрасами з підписами та іграшками виготовленими власноруч.
Головна новорічна ялинка Миколаєва у 2021 році була розташована на Соборній площі. На цьому місці її почали встановлювати з 2018 року, але вперше тут ялинку встановили у 50-ті роки минулого сторіччя, розповів кореспондентам Суспільного краєзнавець Андрій Шинкаренко.
Наприкінці 60-х років минулого сторіччя ялинку встановлювали на пішохідній частині вулиці Соборної, між Спаською та Великою Морською. Під землею був змонтований механізм, який обертав ялинку по колу.
У 2008 році на вулиці Соборній вперше встановили 18-метрову штучну ялинку, яка вже не оберталась. У 2018 році в центрі міста встановили одразу дві ялинки. Біля Каштанового скверу залишилась 18-метрова, а на площі Соборній розмістили нову, придбану за майже 3 мільйони гривень, 22-метрову штучну ялинку. Таку ж ялинку встановили й у Харкові.
Штучне 18-метрове дерево, яке встановлювали на вулиці Соборній біля Каштанового скверу, з 2019 року встановлюють у Корабельному районі, біля палацу культури. Нині палац зруйнований російськими обстрілами.
Російське вторгнення змінило ставлення миколаївців до свят. Ялинка — це лише символ, а не обов'язковий атрибут Нового року. Головне, що грає роль для нас напередодні 2024-го — це наші вчинки, зусилля докладені до перемоги і наша віра у те, що наступний рік буде кращим за попередній.
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