Велика війна несе за собою великі зміни. Повномасштабне вторгнення вкрало людські життя, спокій, а з ними й святковий настрій. Це можна прослідкувати й в тому, як за останні роки змінилися головні ялинки Миколаєва.

Від 22-метрової штучної ялинки до ялинки у мілітарі стилі: кореспонденти Суспільного зібрали добірку фотографій, як миколаївські ялики трансформувалися, міняли місце розташування та стиль з плином часу.

У грудні 2023 року головну ялинку міста встановили у дитячому містечку "Казка". Відкриття відбулося шостого грудня — у День Святого Миколая. Раніше дерево прикрашало Соборну площу, а навколо влаштовували святковий ярмарок.

Ялинка у ДМ "Казка" Фото: Юлія Голокоз/Суспільне Миколаїв Ялинка у ДМ "Казка" Фото: Юлія Голокоз/Суспільне Миколаїв

У 2022 році символом нового року у Миколаєві стала "Ялинка незламності" у мілітарі стилі. Маскувальними сітками вкрили пам'ятник Святого Миколая, обкладений мішками із піском, у Каштановому сквері. Миколаївці прикрасили мілітарі-ялинку прикрасами з підписами та іграшками виготовленими власноруч.

Ялинка незламності у Каштановому сквері, 2022 рік. Фото: Єлизавета Кротик/Суспільне Миколаїв

Головна новорічна ялинка Миколаєва у 2021 році була розташована на Соборній площі. На цьому місці її почали встановлювати з 2018 року, але вперше тут ялинку встановили у 50-ті роки минулого сторіччя, розповів кореспондентам Суспільного краєзнавець Андрій Шинкаренко.

Ялинка на Соборній площі, 2021 рік. Фото: Валентина Гурова/Суспільне Миколаїв

Наприкінці 60-х років минулого сторіччя ялинку встановлювали на пішохідній частині вулиці Соборної, між Спаською та Великою Морською. Під землею був змонтований механізм, який обертав ялинку по колу.

Зліва на фото сучасний вигляд місця, де встановлювали ялинку. Справа – ялинка, встановлена на вулиці Соборній на початку 2000 років. Фото: Николаевский БазарЪ

У 2008 році на вулиці Соборній вперше встановили 18-метрову штучну ялинку, яка вже не оберталась. У 2018 році в центрі міста встановили одразу дві ялинки. Біля Каштанового скверу залишилась 18-метрова, а на площі Соборній розмістили нову, придбану за майже 3 мільйони гривень, 22-метрову штучну ялинку. Таку ж ялинку встановили й у Харкові.

Штучна хвоя головної ялинки міста, 2020 рік. Фото: Суспільне Миколаїв

Штучне 18-метрове дерево, яке встановлювали на вулиці Соборній біля Каштанового скверу, з 2019 року встановлюють у Корабельному районі, біля палацу культури. Нині палац зруйнований російськими обстрілами.

Ялинка біля будинку Культури у Корабельному районі, 2019 рік Фото: Валентина Гурова/Суспільне Миколаїв Палац культури "Корабельний" після обстрілу 5 липня Фото: Єлизавета Кротик/Суспільне Миколаїв

Російське вторгнення змінило ставлення миколаївців до свят. Ялинка — це лише символ, а не обов'язковий атрибут Нового року. Головне, що грає роль для нас напередодні 2024-го — це наші вчинки, зусилля докладені до перемоги і наша віра у те, що наступний рік буде кращим за попередній.

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