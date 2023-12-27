НовиниВійнаТОП РегіонівВідеоІсторіїРозслідуванняЗлочини РФКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТОКорупціяЗброя
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Від "символу свята" до ялинки у мілітарі стилі: якими були головні ялинки Миколаєва
НОВИЙ РІККУЛЬТУРАРегіони

Від "символу свята" до ялинки у мілітарі стилі: якими були головні ялинки Миколаєва

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Від &quot;символу свята&quot; до ялинки у мілітарі стилі: якими були головні ялинки Миколаєва
Іграшка з "Ялинки незламності", 2022 рік. Фото: Валентина Гурова/Суспільне Миколаїв

Велика війна несе за собою великі зміни. Повномасштабне вторгнення вкрало людські життя, спокій, а з ними й святковий настрій. Це можна прослідкувати й в тому, як за останні роки змінилися головні ялинки Миколаєва.

Від 22-метрової штучної ялинки до ялинки у мілітарі стилі: кореспонденти Суспільного зібрали добірку фотографій, як миколаївські ялики трансформувалися, міняли місце розташування та стиль з плином часу.

У грудні 2023 року головну ялинку міста встановили у дитячому містечку "Казка". Відкриття відбулося шостого грудня — у День Святого Миколая. Раніше дерево прикрашало Соборну площу, а навколо влаштовували святковий ярмарок.

1
Ялинка у ДМ "Казка" Фото: Юлія Голокоз/Суспільне Миколаїв
1
Ялинка у ДМ "Казка" Фото: Юлія Голокоз/Суспільне Миколаїв

У 2022 році символом нового року у Миколаєві стала "Ялинка незламності" у мілітарі стилі. Маскувальними сітками вкрили пам'ятник Святого Миколая, обкладений мішками із піском, у Каштановому сквері. Миколаївці прикрасили мілітарі-ялинку прикрасами з підписами та іграшками виготовленими власноруч.

Від "символу свята" до ялинки у мілітарі стилі: якими були головні ялинки Миколаєва
Ялинка незламності у Каштановому сквері, 2022 рік. Фото: Єлизавета Кротик/Суспільне Миколаїв

Головна новорічна ялинка Миколаєва у 2021 році була розташована на Соборній площі. На цьому місці її почали встановлювати з 2018 року, але вперше тут ялинку встановили у 50-ті роки минулого сторіччя, розповів кореспондентам Суспільного краєзнавець Андрій Шинкаренко.

Від "символу свята" до ялинки у мілітарі стилі: якими були головні ялинки Миколаєва
Ялинка на Соборній площі, 2021 рік. Фото: Валентина Гурова/Суспільне Миколаїв

Наприкінці 60-х років минулого сторіччя ялинку встановлювали на пішохідній частині вулиці Соборної, між Спаською та Великою Морською. Під землею був змонтований механізм, який обертав ялинку по колу.

Від "символу свята" до ялинки у мілітарі стилі: якими були головні ялинки Миколаєва
Зліва на фото сучасний вигляд місця, де встановлювали ялинку. Справа – ялинка, встановлена на вулиці Соборній на початку 2000 років. Фото: Николаевский БазарЪ

У 2008 році на вулиці Соборній вперше встановили 18-метрову штучну ялинку, яка вже не оберталась. У 2018 році в центрі міста встановили одразу дві ялинки. Біля Каштанового скверу залишилась 18-метрова, а на площі Соборній розмістили нову, придбану за майже 3 мільйони гривень, 22-метрову штучну ялинку. Таку ж ялинку встановили й у Харкові.

Від "символу свята" до ялинки у мілітарі стилі: якими були головні ялинки Миколаєва
Штучна хвоя головної ялинки міста, 2020 рік. Фото: Суспільне Миколаїв

Штучне 18-метрове дерево, яке встановлювали на вулиці Соборній біля Каштанового скверу, з 2019 року встановлюють у Корабельному районі, біля палацу культури. Нині палац зруйнований російськими обстрілами.

1
Ялинка біля будинку Культури у Корабельному районі, 2019 рік Фото: Валентина Гурова/Суспільне Миколаїв
1
Палац культури "Корабельний" після обстрілу 5 липня Фото: Єлизавета Кротик/Суспільне Миколаїв
Російське вторгнення змінило ставлення миколаївців до свят. Ялинка — це лише символ, а не обов'язковий атрибут Нового року. Головне, що грає роль для нас напередодні 2024-го — це наші вчинки, зусилля докладені до перемоги і наша віра у те, що наступний рік буде кращим за попередній.

Слідкуйте за головними новинами Миколаєва та області у Telegram, Viber, YouTube, Facebook та Instagram.

Топ дня
Сили оборони атакували дронами військові об'єкти у РФ, Україна ініціювала РБ ООН через обстріл. 675 день війни. Онлайн
Сили оборони атакували дронами військові об'єкти у РФ, Україна ініціювала РБ ООН через обстріл. 675 день війни. Онлайн Важливо
РФ скликає засідання Радбезу через обстріл Бєлгорода та вимагає участі Чехії. У Празі відмовились &quot;служити пропаганді&quot;
РФ скликає засідання Радбезу через обстріл Бєлгорода та вимагає участі Чехії. У Празі відмовились "служити пропаганді"
Стендап-комік Василь Байдак
"Я пробував монетизувати скиглення — не виходить". Байдак про креативні збори, Стівена Фрая та гумор під час війни
Польща завершила пошуки можливих елементів російської ракети: уламків не знайшли
Польща завершила пошуки можливих елементів російської ракети: уламків не знайшли
Сили оборони вдарили по військових об'єктах у Бєлгороді, цивільні загинули через помилку російських ППО — джерела
Сили оборони вдарили по військових об'єктах у Бєлгороді, цивільні загинули через помилку російських ППО — джерела Важливо

Вибір редакції
Міністр оборони України Рустем Умєров
"Служити — це честь, а не покарання" — міністр оборони Умєров про мобілізацію, зброю та боротьбу з корупцією Ексклюзивно
&quot;Тут доця, тут зять, тут сваха, тут сват&quot;. Фотопроєкт про загиблих у Грозі та їхніх рідних
"Тут доця, тут зять, тут сваха, тут сват". Фотопроєкт про загиблих у Грозі та їхніх рідних
Публіцист і письменник Віталій Портников
"Бути Нічним Дозором — наш максимум". Портников — про 2023-й, новий світовий порядок та війну полігонів Важливо
Ілля кива
"Полтавщина", жомова яма, ОПЗЖ, РФ, держзрада. Що відомо про Іллю Киву, якого ліквідували під Москвою
Офіцер ЗСУ Роман Сініцин
"Наратив: хай спочатку піде воювати депутат чи син президента — "діч". Сініцин — про мобілізацію, дрони, збори та ІПСО
Дізнайтесь більше
Святковий стіл 2023: скільки коштуватиме новорічне меню для запоріжців
Новорічне меню: у скільки обійдеться святковий стіл у Запоріжжі
&quot;Це традиції та затишок&quot;: вінницька психологиня про святкування Нового року під час повномасштабної війни
"Це традиції та затишок": вінницька психологиня про святкування Нового року під час повномасштабної війни
На Черкащині у Новорічну ніч комендантська година діятиме без змін
На Черкащині у Новорічну ніч комендантська година діятиме без змін
У новорічну ніч на Полтавщині поліція працюватиме в посиленому режимі
У новорічну ніч на Полтавщині поліція працюватиме в посиленому режимі
На початок