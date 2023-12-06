Військовий з Донеччини Дмитро Церахто посмертно отримав звання Герой України

6 грудня молодший сержант з Донецької області Дмитро Церахто посмертно отримав звання Герой України з удостоєнням ордена "Золота Зірка".

Про це йдеться в указі президента №802/2023.

16 січня 2023 року український військовий Дмитро Церахто загинув під Бахмутом у стрілецькому бою, пішов у контрнаступ та отримав смертельне поранення, повідомили у Федерації грецьких товариств України, чоловіку було 25 років. Він мав позивний "Грек".

Як повідомили у Федерації грецьких товариств, Дмитро надазовський грек родом із Сартани на Донеччини, на початку повномасштабного вторгнення вступив до лав тероборони міста Києва, але вже згодом був переведений до ССО "Азов" 3-тя окрема штурмова бригада, де і ніс службу протягом свого бойового шляху.

"Під час служби він встиг взяти участь у звільненні півдня України, після деокупації на півдні виконував бойові завдання на Запорізькому напрямку. На початку 2023 року був направлений до Бахмута", — йдеться у повідомленні Федерації грецьких товариств.

За даними платформи пам'яті, Дмитро жив у Харкові. Закінчив Харківський національний університет будівництва та архітектури. Працював на одній з будівельних фірм Харкова інженером-спеціалістом з металобетонних конструкцій. Захоплювався грою на гітарі, силовими видами спорту.

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