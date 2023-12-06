Загиблого в Новогродівці на Донеччині чоловіка ідентифікували за допомогою ДНК-аналізу. Його з родиною тиждень шукали під завалами багатоквартирного будинку. Це 35-річний батько дівчинки, тіло якої знайшли під завалами раніше.

Про це повідомила поліція Донеччини.

"Рятувальники виявили фрагменти тіла людини. Криміналістам вдалося встановити особу загиблого застосувавши мобільну криміналістичну лабораторію", — йдеться у повідомленні поліції.

За даними обласної поліції, дружина загиблого, ймовірно, під завалами. Пошукова операція триває.

Ракетний удар в ніч на 30 листопада: що відомо про обстріл Покровського району

У ніч на 30 листопада російські війська завдали удару шістьма ракетами С-300 по Покровському району, повідомили в поліції Донеччини. Під ударом були Мирноград, Новогродівка та Покровськ. Ракети поцілили по житловій забудові: частково зруйнований багатоквартирний житловий будинок у Новогродівці, приватна оселя у Покровську. Також обстрілом пошкоджені багатоквартирні будинки та приватні в цих містах, крім того, у Мирнограді розбиті адміністративні будівлі.

Внаслідок обстрілу у Покровську і Новогродівці десять людей дістали поранення, з них четверо — діти, зокрема 6-місячний хлопчик. Більшість поранених лікарі відпустили додому після надання їм допомоги.

4 грудня у Новогродівці Донецької області з-під завалів триповерхового будинку, в який в ніч на 30 листопада влучила російська ракета, дістали тіло 8-річної дівчинки. Її батьки, ймовірно, досі перебувають під завалами, рятувальні роботи тривають.

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