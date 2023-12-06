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У Полтаві вперше відзначили день Святого Миколая за новоюліанським календарем
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У Полтаві вперше відзначили день Святого Миколая за новоюліанським календарем

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У Полтаві вперше відзначили День Святого Миколая за новоюліанським календарем 6 грудня. Так православні українці наближаються до загальносвітової традиції відзначення свят: 10 з 15 християнських церков вшановують святого саме цього дня.

Про це Суспільному розповів митрополит Полтавський і Кременчуцький Федір.

Цьогоріч вперше День Святого Миколая в Україні відзначають за новоюліанським календарем – 6 грудня. Митрополит Полтавський і Кременчуцький Федір розповів, що так Україна наближається до загальносвітової традиції .

У Полтаві вперше відзначили день Святого Миколая за новоюліанським календарем
У Полтаві вперше відзначили день Святого Миколая за новоюліанським календарем. Фото: Суспільне Полтава

"Ми повертаємо нашу традицію, християнську, європейську, цивілізовану. І наші діти, які великими групами йдуть до святого Миколая, вони вже не знають, хто такий дід Мороз. Весь світ знає Санта Клауса, тобто святого Ніколаса, тобто Миколая в нашому українському варіанті вимови. Ми повертаємо свою традицію, свою ідентичність", — каже митрополит Полтавський і Кременчуцький Федір.

У Полтаві вперше відзначили день Святого Миколая
Будиночок святого Миколая. Фото: Суспільне Полтава

Будиночок святого Миколая працює з 2015 року. Цьогоріч його розширили – добудували скляний простір, розповіла голова "Полтавського батальйону небайдужих" Наталія Гранчак.

Діти відчувають, що вони дійсно серед лісу зустрічаються з Миколаєм. Всі ці речі поприносили з дому і створили такий затишний прекрасний будиночок, де дітки можуть прийти до Миколая, порадіти, пофотографуватися і відчути казку", — говорить голова БО "Полтавський батальйон небайдужих" Наталія Гранчак.

"Від мене без подаруночка ніхто не виходить. Ми проходимо шлях, щоб дитинка щаслива і з подарунком вийшла від мене. Якщо не знає віршика чи пісеньки, хто спортсмен, то присідає у мене. Хтось танцює, показує свої таланти. Хтось і на шпагат сідав. Так що подаруночки будуть у всіх", — говорить актор Роман Сагайдачний.

У Полтаві вперше відзначили день Святого Миколая за новоюліанським календарем
Листи Святому Миколаю. Фото: Суспільне Полтава

Місцева жителька Таїсія Куць говорить, що її родина комфортно сприйняла перехід на нову дату святкування.

"Просто сказала, що свято прийде і вони (діти – ред.) були щасливі. Під подушечку поклали вранці. Вони прокинулись щасливі, з пакуночками. Вони і в школі вчили віршики напам’ять і вдома повторяли постійно. Вони дуже готувалися", — каже місцева жителька Таїсія Куць.

"Я не можу не дарувати їм подарунок та казку. Я їм дякую за листи, тому що кожен лист, а листів багато. Кожен лист відкриваєш, а там побажання чистого мирного неба, навчання в школах без сирен і тривог, батьків удома, відпочинку на морі і щоб швидше закінчилася війна", — каже актор Роман Сагайдачний.

Завітати до резиденції святого Миколая можна до 6 січня.

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