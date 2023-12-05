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"Робиш щось правильне": харків’янин Роман Сагайдачний займається волонтерством у Полтаві
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"Робиш щось правильне": харків’янин Роман Сагайдачний займається волонтерством у Полтаві

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Харків’янин Роман Сагайдачний понад 1,5 року живе у Полтаві та займається волонтерством. Із родиною переїхав після початку повномасштабної війни з Росією. Спочатку допомагав роздавати речі для інших переселенців, а нині працює у будинку Святого Миколая та вітає дітей. Свою історію Роман Сагайдачний розповів Суспільному у Міжнародний день волонтера, який відзначають 5 грудня.

Роман Сагайдачний майже два роки проживає у Полтаві. Сюди після початку повномасштабної війни з родиною переїхав із Харкова.

Харків’янин Роман Сагайдачний займається волонтерством у Полтаві
Роман Сагайдачний вже другий рік грає Миколая. Фото: Суспільне Полтава
"3 чи 5 березня (2022-го ― ред.) полетіли літаки, ми зрозуміли, що може прилетіти куди завгодно, коли завгодно. Попервах було складно, ми всією родиною жили в одній кімнаті. У нас бабуся старенька, у нас кіт великий був, Шерлок", — каже волонтер Роман Сагайдачний.
"Робиш щось правильне": харків’янин Роман Сагайдачний займається волонтерством у Полтаві
Харків’янин Роман Сагайдачний займається волонтерством у Полтаві. Фото: Суспільне Полтава

Після того, як облаштувалися у місті, Роман долучився до волонтерства, зокрема, із "Батальйоном небайдужих". Працював і біля Свято-Успенського собору.

Робили все, що було потрібно. І одяг роздавали, і хліб, і взуття, і щось вантажили. І для військових тут за цей період якісь прилади купували, і особисто я для друзів допомагав ― машини ганяв із заходу на "передок". І це було не одноразово. І ти розумієш, що робиш щось таке, правильне.
Харків’янин Роман Сагайдачний
Харків’янин Роман Сагайдачний. Фото: Суспільне Полтава

Нині Роман вітає дітей в образі Святого Миколая. Це робить другий рік поспіль.

Є діточки, які біжать назустріч і такі: "Ааа, привіт". На коліна залазять. А хтось перший рік, вони не можуть повірити, що Миколай є, він існує. Мацають за бороду. Кожен другий, навіть більше ― не хочуть подарунків, вони бажають, щоб закінчилася війна, щоб батьки повернулися додому, щоб навчатися в школах без тривог і сирен, щоб повернутися до рідних домівок.

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