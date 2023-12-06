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Позивний "Святий Миколай": режисер зі Львова став волонтером для снайперів
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Позивний "Святий Миколай": режисер зі Львова став волонтером для снайперів

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Львівський режисер, директор театру "І люди, і ляльки" Олекса Кравчук регулярно їздить на Схід як волонтер. Військові називають його "Святим Миколаєм". Такий позивний отримав ще під час служби.

Суспільне поспілкувалося з Олексою Кравчуком.

У переддень свята Дня святого Миколая Олекса Кравчук повіз для побратимів домашню їжу, солодощі та разом з колегами показав там мінівиставу. Це чергова поїздка режисера на Схід.

Олекса Кравчук — режисер та актор після початку повномасштабного вторгнення добровольцем пішов до війська та став снайпером.

"Театри стали відправляти різні машини на мій підрозділ, потрібні речі. І "Рамзес ІІІ" каже: "О, святий Миколай, від святого Миколая прийшло". А потім якось воно закріпилося після його фрази, коли він каже, після задачі коли вертались: "Я такий радий, я такий щасливий, що ти живий! І з того часу так і назвали", — пригадує Олекса Кравчук.

Позивний "Святий Миколай": режисер зі Львова став волонтером для снайперів
Прапор у львівському театрі "І люди, і ляльки". Фото: Ольга Іващук/Суспільне Львів

Після повернення з фронту режисер продовжує їздити на передову – як волонтер. Він опікується ротою снайперів 80-ї десантно-штурмової бригади.

"На волонтерстві тримається зараз неймовірно багато. Мій підрозділ воює, і для цього використовує в основному волонтерські машини", — каже директор театру "І люди, і ляльки" Олекса Кравчук.

Позивний "Святий Миколай": режисер зі Львова став волонтером для снайперів
Олекса Кравчук з побратимами під час одного з виїздів на Схід. Фото: сторінка у Facebook Олекси Кравчука

Цьогоріч перед Днем святого Миколая Олекса Кравчук разом з товаришем повіз на Схід ще й смаколики для побратимів.

"Громада зібрала величезну кількість вареників, просто їх там запакували, солодощі, сало з часничком. Потім тут друзі – я кажу, що їду, то хтось приніс чаї, хтось приніс каву. Наша актриса своїми руками зробила окопні свічки, Алла Новікова. Ми їх теж передали", — розповідає волонтер із позивним "святий Миколай" Олекса Кравчук.

Позивний "Святий Миколай": режисер зі Львова став волонтером для снайперів
Смаколики для побратимів повіз Олекса Кравчук. Фото: сторінка у Facebook Олекси Кравчука

За словами директора театру, у цій волонтерській поїздці театрали "Культурного десанту" також показали військовослужбовцям мінівистави.

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