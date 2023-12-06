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Робота для вразливих категорій. На Миколаївщині запрацював жіночий центр працевлаштування
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Робота для вразливих категорій. На Миколаївщині запрацював жіночий центр працевлаштування

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У селищі Воскресенське Миколаївської області шостого грудня відкрили жіночий центр працевлаштування для вразливих категорій. Також за потреби жінки можуть отримати психологічну підтримку.

Про особливості центру кореспондентам Суспільного розповіла координатора проєкту Ольга Степаненко.

За її словами, центр розрахований на жінок вразливих категорій — людей з інвалідністю, переселенок, багатодітних тощо.

"Окрім Воскресенського, ще будуть відкриті у Березнегуватому, Новій Одесі, Вознесенську і Первомайську. У рамках проєкту "We act": діємо заради жінок". За фінансової підтримки Європейського Союзу, за підтримки фонду ООН в галузі народонаселення, за підтримки громадської організації "Інноваційні соціальні рішення" і UNPFUnited Nations Population Fund — провідна агенція ООН, яка зосереджує свою роботу у сфері гендерної рівності, репродуктивного здоров'я та розбудови потенціалу молоді. Загалом, згідно з проєктом, ми маємо працевлаштувати приблизно 1 000 жінок", — каже Ольга Степаненко.

Жінки слухають Олесю Бардакову, 6 грудня 2023 року
Жінки слухають Олесю Бардакову, 6 грудня 2023 року. Фото: Назарій Рубаняк/Суспільне Миколаїв

Учасниця проєкту Олеся Риколенко каже, дізналася про ініціативу в Telegram. Завдяки проєкту хотіла б отримати нові знання та навички, говорить жінка.

"Для початку я обрала курси манікюру. Тому що це, на мою думку, дуже актуально. Адже жінки дуже люблять себе і люблять стежити за собою", — розповідає Олеся Риколенко.

Олеся Риколенко, 6 грудня 2023 року
Олеся Риколенко, 6 грудня 2023 року. Фото: Назарій Рубаняк/Суспільне Миколаїв

Станом на шосте грудня триває набір на IT-курси. З наступного тижня мають розпочатися перші безкоштовні навчання за трьома напрямками Beauty-індустрії, розповідає кар'єрна радниця Олеся Бардакова. Цим заклад і відрізняється від Центру зайнятості.

"У нас будуть курси майстрині манікюру, колористика, тобто фарбування волосся за новими технологіями, це дуже зараз перспективно. І останнє — курси бровистів. Донори планують забезпечити дівчат стартовими наборами. Дівчата після закінчення курсів і отримання свого сертифіката зможуть або до салонів працевлаштовуватись, або відкривати свою справу. На сьогодні у нас зареєструвалися 54 людини по Воскресенській громаді. Але загалом з Миколаєвом — 90 осіб", — каже Олеся Бардакова.

Брошури, 6 грудня 2023 року
Брошури, 6 грудня 2023 року. Фото: Назарій Рубаняк/Суспільне Миколаїв

Місцева жителька Воскресенського Анна думає подати заявку.

"Beuty-індустрія — це не моє. Я хочу записатись на IT-курси. Я люблю працювати за комп'ютером і покращувати свої знання саме в цьому напрямку", — розповідає Анна.

Крім Миколаївщини, проєкт планують реалізувати ще в трьох областях України — Сумській, Дніпропетровській та Полтавській, каже Ольга Степаненко.

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