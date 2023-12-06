Ялинка янголів: у Полтаві збиратимуть подарунки для дітей з інвалідністю

У Полтаві організують проєкт "Ялинка янголів" під час якого збиратимуть подарунки для дітей з інвалідністю. Такий захід влаштовують щорічно.

Протягом трьох вихідних грудня у Полтаві збиратимуть подарунки для дітей з інвалідністю. Робитимуть це 9-10, 16-17 та 23-24 грудня під час проєкту "Ялинка янголів".

"Суть цього проєкту у тому, що ми навчаємо благодійності. Тому що усі, кому небайдуже, можуть підійти до ялинки, узяти янголятка, на якому написане побажання, виконати одне із них і принести волонтерам", — розповіла координаторка проєкту Наталія Шамота.

Ялинку, на якій висітимуть паперові янголи з побажаннями, поставлять у торгово-розважальному центрі "Екватор". Як розповіла Наталія Шамота, планують, що участь у проєкті візьмуть близько сотні дітей. А зібрані подарунки роздаватимуть наприкінці грудня.

Такий проєкт організовують щороку протягом 19 років, розповіла Наталія Шамота.

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