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"Подарунки Святого Миколая": у Миколаєві відбулося спецпогашення марки
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"Подарунки Святого Миколая": у Миколаєві відбулося спецпогашення марки

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Марка яку було погашено 6 грудня.
Марка "Подарунки Святого Миколая". Фото: Єлизавета Кротик/Суспільне Миколаїв

У Миколаєві шостого грудня відбулося спецпогашення конвертів з поштовою маркою "Подарунки Святого Миколая". На ній зображено, як Святий Миколай везе в камуфляжному мішку необхідну для Перемоги України зброю для ЗСУ. Тираж марки 600 тисяч примірників.

Про це з місця події повідомляють кореспонденти Суспільного.

Керівник Миколаївської дирекції "Укрпошти" Єгор Косоруков розповів, що марка присвячена Святому Миколаю — чарівнику та покровителю міста-героя Миколаїв.

"Ми всі віримо в те, що він разом з нашими збройними силами, з нашими хлопцями та дівчатами, які зараз звільняють нашу землю, створить чергове диво. І ми якомога скоріше переможемо в цій війні", — говорить Єгор Косоруков.

"Подарунки Святого Миколая": у Миколаєві відбулося спецпогашення марки
Спецпогашення марки "Подарунки Святого Миколая". Фото: Єлизавета Кротик/Суспільне Миколаїв

Зі слів керівника Миколаївського академічного художнього драматичного театру Артема Свистуна, спеціальне погашення в стінах театру є знаковою подією.

Я хочу привітати всіх мешканців України, Миколаєва і всіх хлопців і дівчат Збройних Сил України. Хай янгол охоронець зі Святим Миколаєм їх оберігає. Сьогодні 6 грудня День захисників України. Саме цей захід для Миколаєва, для нашого театру — символічний. Світле свято, яке дає нам те, що наші мрії здійсняться і скоріше перемога настане на нашій землі.
"Подарунки Святого Миколая": у Миколаєві відбулося спецпогашення марки
Конверт, який також було погашено. Фото: Єлизавета Кротик/Суспільне Миколаїв

Автор марки, конверту та листівки — лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка й член спілки художників України Кость Лавро.

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