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У Запоріжжі на Алеї Героїв встановили ще 20 призм, присвячених загиблим військовим
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У Запоріжжі на Алеї Героїв встановили ще 20 призм, присвячених загиблим військовим

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У Запоріжжі встановили ще 20 призм, присвячених загиблим військовим
Алея Героїв у Запоріжжі, 6 грудня 2023 року. Фото: Суспільне Запоріжжя

Сьогодні, 6 грудня, у Запоріжжі на Алеї Героїв встановили ще 20 призм із портретами та біографіями загиблих військових.

На відкритті побували кореспонденти Суспільного.

У Запоріжжі на Алеї Герої встановили ще 20 призм із портретами та біографією про загиблих військових
Алея Героїв у Запоріжжі, 2 жовтня 2023 року. Фото: Суспільне Запоріжжя

49-річний чоловік Галини Майстренко став на захист країни торік у березні. Воював у Бахмуті, а через сім місяців загинув. В Олега залишилося двоє дітей, каже Галина:

"Добрий, порядний, чуйний. Не вистачає його. Нехай люди знають, що захищали місто наше, що все таки поліг недарма. Щоб скоріше ця клята війна закінчилася".
У Запоріжжі на Алеї Герої встановили ще 20 призм із портретами та біографією про загиблих військових
Галина Майстренко, дружина загиблого військового. Фото: Суспільне Запоріжжя

На Алеї Героїв розмістили призму про військового Костянтина Опанасенка. Його родичка Олександра Ганзина каже: чоловік пішов на фронт добровольцем з перших днів повномасштабного вторгнення:

"Це рідний син мого двоюрідного брата. Дуже ми його любили, дуже засмучені. Воював на Запорізькому напрямку, а загинув біля села Новодарівка".
У Запоріжжі на Алеї Герої встановили ще 20 призм із портретами та біографією про загиблих військових
Олександра Ганзина, родичка військового. Фото: Суспільне Запоріжжя

У Запоріжжі на Алеї Героїв встановили ще 20 призм, присвячених загиблим військовим
Призма з портретом та біографією Костянтина Опанасенка. Фото: Суспільне Запоріжжя

Нині на Алеї Героїв вже 40 призм, присвячених загиблим військовим. Встановлюють їх коштом меценатів, зазначив секретар міськради Анатолій Куртєв:

"Останні 20 були надані міським підприємцем. Роботи будуть тривати надалі. Ті родичі, які побажали, щоб була пам’ять тут, на Алеї, вони звертаються до Департаменту соціального захисту, беруть згоди, тоді ми починаємо опрацьовувати".
У Запоріжжі на Алеї Герої встановили ще 20 призм із портретами та біографією про загиблих військових
Анатолій Куртєв, секретар Запорізької міської ради. Фото: Суспільне Запоріжжя

Суспільне повідомляло, що Алею Героїв у Запоріжжі відкрили 1 жовтня. Тоді встановили дев’ять призм із зображенням та інформацією про захисників.

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