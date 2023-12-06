Сьогодні, 6 грудня, у Запоріжжі на Алеї Героїв встановили ще 20 призм із портретами та біографіями загиблих військових.

На відкритті побували кореспонденти Суспільного.

Алея Героїв у Запоріжжі, 2 жовтня 2023 року. Фото: Суспільне Запоріжжя

49-річний чоловік Галини Майстренко став на захист країни торік у березні. Воював у Бахмуті, а через сім місяців загинув. В Олега залишилося двоє дітей, каже Галина:

"Добрий, порядний, чуйний. Не вистачає його. Нехай люди знають, що захищали місто наше, що все таки поліг недарма. Щоб скоріше ця клята війна закінчилася".

Галина Майстренко, дружина загиблого військового. Фото: Суспільне Запоріжжя

На Алеї Героїв розмістили призму про військового Костянтина Опанасенка. Його родичка Олександра Ганзина каже: чоловік пішов на фронт добровольцем з перших днів повномасштабного вторгнення:

"Це рідний син мого двоюрідного брата. Дуже ми його любили, дуже засмучені. Воював на Запорізькому напрямку, а загинув біля села Новодарівка".

Олександра Ганзина, родичка військового. Фото: Суспільне Запоріжжя

Призма з портретом та біографією Костянтина Опанасенка. Фото: Суспільне Запоріжжя

Нині на Алеї Героїв вже 40 призм, присвячених загиблим військовим. Встановлюють їх коштом меценатів, зазначив секретар міськради Анатолій Куртєв:

"Останні 20 були надані міським підприємцем. Роботи будуть тривати надалі. Ті родичі, які побажали, щоб була пам’ять тут, на Алеї, вони звертаються до Департаменту соціального захисту, беруть згоди, тоді ми починаємо опрацьовувати".

Анатолій Куртєв, секретар Запорізької міської ради. Фото: Суспільне Запоріжжя

Суспільне повідомляло, що Алею Героїв у Запоріжжі відкрили 1 жовтня. Тоді встановили дев’ять призм із зображенням та інформацією про захисників.

Підписуйтеся на Суспільне Запоріжжя у Viber або в Telegram