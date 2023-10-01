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"Завжди пам'ятатимемо": у Запоріжжі відкрили "Алею Героїв"
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"Завжди пам'ятатимемо": у Запоріжжі відкрили "Алею Героїв"

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У Запоріжжі відкрили Алею Героїв, яку присвятили військовослужбовцям що загинули на війні
Алея Героїв у Запоріжжі, 1 жовтня 2023 року. Фото: Суспільне Запоріжжя

Сьогодні, 1 жовтня, на бульварі Шевченка міста Запоріжжя відкрили "Алею Героїв". Її присвятили запоріжцям, які загинули на фронті. Наразі встановили дев’ять призм із зображенням та інформацією про захисників. В подальшому ця робота продовжиться.

На відкритті побували журналісти Суспільного.

"Завжди пам'ятатимемо": у Запоріжжі відкрили Алею Героїв
Алея Героїв у Запоріжжі, 1 жовтня 2023 року. Фото: Суспільне Запоріжжя

На алеї розмістили призму про військового Дмитра Гребенюка. Попри інвалідність, він пішов служити добровольцем у жовтні 2022 року, розповідає його мати Людмила Суркова:

Він сказав: "Хто, якщо не я?" У нього двоє дітей, у нього жінка, мати, родина... "Хто, якщо не я?"
"Завжди пам'ятатимемо": у Запоріжжі відкрили Алею Героїв
Людмила Суркова, мати загиблого військовослужбовця Дмитра Гребенюка. Запоріжжя, 1 жовтня 2023 року. Фото: Суспільне Запоріжжя

Дмитро Гребенюк служив кулеметником у десантно-штурмовій бригаді. Загинув у грудні 2022 року під час бойових дій у Луганській області. Людмила Суркова каже: синові назавжди 42 роки.

"Він дуже любив свою батьківщину, дуже любив! Він заради дітей, заради родини на все готовий був піти, у гарному розумінні. Активний, волелюбний, патріот... Від мозку до кісток був патріот. Україна, а Запоріжжя для нього – це все. Ми погодилися на це все, щоб він побачив своє знову Запоріжжя".

Призма пам’яті присвячена й 26-річному Максиму Літвінову. Його мати Оксана Літвінова розповідає, що син пішов служити в березні 2022 року, був солдатом у батальйоні швидкого реагування.

"Завжди пам'ятатимемо": у Запоріжжі відкрили Алею Героїв
Оксана Літвінова, мати загиблого військовослужбовця Максима Літвінова. Запоріжжя, 1 жовтня 2023 року. Фото: Суспільне Запоріжжя

"Максим пішов служити добровольцем. У нього був білий квиток. Коли почалася війна, він не зміг стояти осторонь. Спочатку пішов у тероборону, потім пішов у добровольчий батальйон "Свобода", а потім уже з Ірпеня і Гостомеля пішов до Нацгвардії".

Загинув Максим Літвінов під час бойових дій у місті Рубіжне на Луганщині. У нього залишилися мати та сестра:

"Він був життєрадісним, йому подобалося зустрічатися з рідними, щось дізнаватися про нове. Він мав багато друзів завжди, він був дуже веселим, завжди підтримував. До останнього вірив, що все буде гаразд, що скоро повернеться з перемогою".

"Завжди пам'ятатимемо": у Запоріжжі відкрили Алею Героїв
Алея Героїв у Запоріжжі, 1 жовтня 2023 року. Фото: Суспільне Запоріжжя

Нині на Алеї Героїв встановили 9 призм, присвячені українським воїнам.На наступному тижні цю роботу продовжать, зазначив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв:

Перші дев’ять — це початок. Через Департамент соціального захисту збираємо згоди від родичів, щоб вони надали і ми тоді по проспекту йдемо, йдемо і йдемо. На сьогоднішній день у нас є згоди від 125 родин.
"Завжди пам'ятатимемо": у Запоріжжі відкрили Алею Героїв
Алея Героїв у Запоріжжі, 1 жовтня 2023 року. Фото: Суспільне Запоріжжя

Усі запорізькі сім’ї загиблих воїнів, які згодні на встановлення такої призми на честь полеглого члена своєї родини, можуть звертатися до Департаменту соціального захисту населення міської ради за адресою проспект Маяковського, 3, повідомили на сайті міськради.

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