Супутниковий знімок показав неушкоджений "Морський нафтовий термінал" у Феодосії

Супутниковий знімок, який було зроблено о 08:43 за Києвом 5 грудня, показав, що видимих масштабних пошкоджень у "Морському нафтовому терміналі" у Феодосії окупованого Криму українськими безпілотниками немає.

Відповідний знімок супутника Planet розмістив журналіст "Радио Свобода" Марк Крутов в Х (колишній Тwitter).

"Не впевнений, чи були вражені інші цілі, але нафтовий термінал у Феодосії виглядає неушкодженим на супутниковому знімку Рlanet, зробленому 5 грудня о 9:43 за місцевим часом, незважаючи на заяви таких українських ЗМІ, як Babel із посиланням на джерела в ГУР і СБУ, про успішний удар, що спричинив значну пожежу", — написав він.

Що відомо про вибухи у Криму 5 грудня

Міноборони РФ повідомило, що російські війська у ніч на 5 грудня нібито знищили близько 40 безпілотників над окупованим Кримським півосторовом та в акваторії Азовського моря. В атаці звинуватили Україну.

Згодом джерела Суспільного повідомили, що у Криму безпілотники СБУ вразили декілька важливих військових об’єктів окупантів вранці 5 грудня.

Також джерела Суспільного зазначили, що в результаті успішної спецоперації СБУ та ГУР МО України 5 грудня уражено "Морський нафтовий термінал" у Феодосії окупованого Криму.

Водночас представник ГУР Андрій Юсов не підтвердив і не спростував ураження українськими дронами "Морського нафтового терміналу". Він вважає, що іноді не є доцільним оперативно розкривати деталі спецоперацій українських спецслужб.

Окупаційна про масштабні руйнування або пожежі за 5 грудня не повідомляла.

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