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У Криму безпілотники СБУ вразили декілька важливих військових об’єктів окупантів
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У Криму безпілотники СБУ вразили декілька важливих військових об’єктів окупантів

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Ілюстративне фото вибуху
Вибух. Ілюстративне фото: УНІАН

У вівторок вранці, 5 грудня, пролунали вибухи на військових об'єктах російських окупантів у Криму. Це результат спецоперації Служби безпеки України.

Відповідну інформацію повідомили джерела Суспільного.

"Так наша спецслужба привітала окупантів з Міжнародним днем волонтера та вкотре нагадала, що українська земля у прямому сенсі горітиме у загарбників під ногами", — наголосив співрозмовник видання.

За попередніми даними, дрони СБУ вразили російську радіолокаційну систему "Небо-М" в районі селища Багерове окупованого Криму, стоянку гелікоптерів, радіолокаційну систему П-18 "Терек", а також систему управління зенітно-ракетних підрозділів "Байкал-1М".

Що відомо про вибухи у Криму

  • За останній місяць Міноборони РФ заявляло щонайменше про 70 дронів, які нібито атакували Крим. Водночас точну кількість влучань по військових об'єктах або ж кількість збитих БПЛА на півострові встановити неможливо, тому що окупанти приховують ці дані.
  • Починаючи з серпня 2022 року в Криму і Севастополі майже щодня чути звуки вибухів. Окупанти заявляють про стрільбу по "українських безпілотниках", "роботу ППО" чи "навчання російських військових".
  • Мешканці Сакського району тимчасово окупованого Криму чули декілька потужних вибухів ввечері 21 листопада та в ніч на 22 листопада. Також було видно зарево в небі зі сторони Сак.
  • Ввечері 21 листопада, в окупованій Євпаторії чули потужний вибух. Ймовірно, горіла ТЕЦ у місті Саки.
  • 22 листопада Міноборони РФ заявило про те, що російська ППО над тимчасово окупованим Кримом збила три безпілотники.
  • 17 листопада в окупованому Севастополі пролунали вибухи зі сторони бухт. Після цього у місті оголосили повітряну тривогу.
  • 9 листопада у Севастополі було чути гучний вибух, росіяни повідомили про збиття ракети "Нептун".

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