У Криму безпілотники СБУ вразили декілька важливих військових об’єктів окупантів

У вівторок вранці, 5 грудня, пролунали вибухи на військових об'єктах російських окупантів у Криму. Це результат спецоперації Служби безпеки України.

Відповідну інформацію повідомили джерела Суспільного.

"Так наша спецслужба привітала окупантів з Міжнародним днем волонтера та вкотре нагадала, що українська земля у прямому сенсі горітиме у загарбників під ногами", — наголосив співрозмовник видання.

За попередніми даними, дрони СБУ вразили російську радіолокаційну систему "Небо-М" в районі селища Багерове окупованого Криму, стоянку гелікоптерів, радіолокаційну систему П-18 "Терек", а також систему управління зенітно-ракетних підрозділів "Байкал-1М".

Що відомо про вибухи у Криму

За останній місяць Міноборони РФ заявляло щонайменше про 70 дронів, які нібито атакували Крим. Водночас точну кількість влучань по військових об'єктах або ж кількість збитих БПЛА на півострові встановити неможливо, тому що окупанти приховують ці дані.

Починаючи з серпня 2022 року в Криму і Севастополі майже щодня чути звуки вибухів. Окупанти заявляють про стрільбу по "українських безпілотниках", "роботу ППО" чи "навчання російських військових".

Мешканці Сакського району тимчасово окупованого Криму чули декілька потужних вибухів ввечері 21 листопада та в ніч на 22 листопада. Також було видно зарево в небі зі сторони Сак.

Ввечері 21 листопада, в окупованій Євпаторії чули потужний вибух. Ймовірно, горіла ТЕЦ у місті Саки.

22 листопада Міноборони РФ заявило про те, що російська ППО над тимчасово окупованим Кримом збила три безпілотники.

17 листопада в окупованому Севастополі пролунали вибухи зі сторони бухт. Після цього у місті оголосили повітряну тривогу.

9 листопада у Севастополі було чути гучний вибух, росіяни повідомили про збиття ракети "Нептун".

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