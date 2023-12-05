Представник Головного управління розвідки МО України Андрій Юсов не підтвердив і не спростував ураження українськими безпілотниками "Морського нафтового терміналу" у Феодосії окупованого Криму. Він вважає, що іноді не є доцільним оперативно розкривати деталі спецоперацій українських спецслужб.

Про це він повідомив у етері національного телемарафону "Єдині новини".

"Не завжди є доцільним оперативно розкривати сили і засоби, які використовуються в операціях. Але так, сьогодні безпечних місць на українському півострові для загарбників фактично немає. Про це вже раніше також було оголошено", — зазначив Юсов.

За його словами, наразі Сили оборони України продовжують свою планову роботу з демілітаризації Криму від російських окупантів.

"Безумовно, більш детальна інформація буде дещо згодом", — зауважив представник ГУР.

Що відомо про вибухи у Криму 5 грудня

Міноборони РФ повідомило, що російські війська у ніч на 5 грудня нібито знищили близько 40 безпілотників над окупованим Кримським півосторовом та в акваторії Азовського моря. В атаці звинуватили Україну.

Згодом джерела Суспільного повідомили, що у Криму безпілотники СБУ вразили декілька важливих військових об’єктів окупантів вранці 5 грудня.

Також в результаті успішної спецоперації СБУ та ГУР МО України 5 грудня уражено "Морський нафтовий термінал" у Феодосії окупованого Криму.

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