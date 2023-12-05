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Не завжди є доцільним оперативно розкривати дані: у ГУР прокоментували ураження "нафтового терміналу" в Криму
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Не завжди є доцільним оперативно розкривати дані: у ГУР прокоментували ураження "нафтового терміналу" в Криму

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"Морський нафтовий термінал" у Феодосії, окупований Крим
"Морський нафтовий термінал" у Феодосії. Фото: АО "Морской нефтяной терминал"

Представник Головного управління розвідки МО України Андрій Юсов не підтвердив і не спростував ураження українськими безпілотниками "Морського нафтового терміналу" у Феодосії окупованого Криму. Він вважає, що іноді не є доцільним оперативно розкривати деталі спецоперацій українських спецслужб.

Про це він повідомив у етері національного телемарафону "Єдині новини".

"Не завжди є доцільним оперативно розкривати сили і засоби, які використовуються в операціях. Але так, сьогодні безпечних місць на українському півострові для загарбників фактично немає. Про це вже раніше також було оголошено", — зазначив Юсов.

За його словами, наразі Сили оборони України продовжують свою планову роботу з демілітаризації Криму від російських окупантів.

"Безумовно, більш детальна інформація буде дещо згодом", — зауважив представник ГУР.

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