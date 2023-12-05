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СБУ та ГУР вразили "Морський нафтовий термінал" у Феодосії
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СБУ та ГУР вразили "Морський нафтовий термінал" у Феодосії

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"Морський нафтовий термінал" у Феодосії, окупований Крим
"Морський нафтовий термінал" у Феодосії. Фото: АО "Морской нефтяной терминал"

У вівторок вранці, 5 грудня, в результаті успішної спецоперації Служби безпеки України та Головного управління розвідки МО України уражено "Морський нафтовий термінал" у Феодосії окупованого Криму.

Відповідну інформацію повідомили джерела Суспільного.

За даними наших джерел, українські безпілотники успішно влучили по цілі, що має суттєві наслідки для росіян, тому що на території терміналу знаходиться близько 30 резервуарів пального. Це спричинило потужну пожежу.

"Морський нафтовий термінал" у Феодосії є важливим інфраструктурним об'єктом, який забезпечує пальним російські війська.

Що відомо про вибухи у Криму

  • За останній місяць Міноборони РФ заявляло щонайменше про 70 дронів, які нібито атакували Крим. Водночас точну кількість влучань по військових об'єктах або ж кількість збитих БПЛА на півострові встановити неможливо, тому що окупанти приховують ці дані.
  • Починаючи з серпня 2022 року в Криму і Севастополі майже щодня чути звуки вибухів. Окупанти заявляють про стрільбу по "українських безпілотниках", "роботу ППО" чи "навчання російських військових".
  • Мешканці Сакського району тимчасово окупованого Криму чули декілька потужних вибухів ввечері 21 листопада та в ніч на 22 листопада. Також було видно зарево в небі зі сторони Сак.
  • Ввечері 21 листопада, в окупованій Євпаторії чули потужний вибух. Ймовірно, горіла ТЕЦ у місті Саки.
  • 22 листопада Міноборони РФ заявило про те, що російська ППО над тимчасово окупованим Кримом збила три безпілотники.
  • 17 листопада в окупованому Севастополі пролунали вибухи зі сторони бухт. Після цього у місті оголосили повітряну тривогу.
  • 9 листопада у Севастополі було чути гучний вибух, росіяни повідомили про збиття ракети "Нептун".

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