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"Мар'їнка схожа на точку на карті". Більша частина міста контролюється армією РФ — військовий 79-ї бригади
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"Мар'їнка схожа на точку на карті". Більша частина міста контролюється армією РФ — військовий 79-ї бригади

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Вид на місто Мар'їнка, Донеччина
Мар'їнка. Фото: 79 окрема десантно-штурмова бригада/Facebook

Українські бійці утримують невелику частину Мар'їнки, більша частина міста перебуває під контролем російських військ.

Про це в ефірі "Суспільне. Спротив" зранку 6 грудня повідомив підполковник, пресофіцер 79-ї ОДШБр Ярослав Чепурний.

"Це швидше схоже на точку на карті. Місто зруйноване вщент, будинків немає, залишились багатоповерхівки, які дуже сильно зруйновані. Мені здається, що в Україні немає такого міста, яке по ступені руйнації можна порівняти з Мар'їнкою", — сказав він.

За словами Чепурного, місто вже не є міською забудовою, а схоже на природний ландшафт, майже поле із будівельними конструкціями будинків, що ускладнює оборону українських позицій.

"Дістатись на позиції по битому склу, по розтрощеній арматурі, яка скрізь валяється, непросто. Так само непросто евакуювати поранених з позицій. Оборона триває у дуже складних умовах", — розповів підполковник.

Зранку 6 грудня армія РФ почала штурмувати авіацією та артилерією підрозділи українських військ, оборона міста триває, зазначив військовий. Російські обстрілюють й саму Мар'їнку, передмістя, південніше Мар'їнки поля тощо.

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