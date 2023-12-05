РФ контролює більшу частину забудованої території Мар'їнки — британська розвідка

Протягом останніх тижнів російські війська повільно просуваються крізь руїни Мар'їнки в Донецькій області. Зараз Росія, ймовірно, контролює більшу частину забудованої території. Проте, українські війська продовжують контролювати невеликі ділянки території на західній околиці міста.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані британської розвідки.

Як відзначили британські розвідники, Мар'їнка перебуває на лінії фронту з 2014 року. З довоєнним населенням у 9000 мешканців, місто повністю зруйноване — кадри з дронів свідчать про те, що переважна більшість будівель перетворилася на руїни.

“Поновлені зусилля Росії проти Мар'їнки є частиною осіннього наступу Росії, пріоритетом якого є розширення російського контролю над рештою території Донецької області, що, скоріш за все, залишається однією з головних цілей Кремля у війні”, — йдеться у звіті британських розвідників.

Протягом 4 грудня українські військові на східній ділянці фронту відбили 68 штурмів російських окупантів. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

3 грудня речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олександр Штупун повідомив, що заяви російських військових про захоплення Мар'їнки на Донеччині не відповідають дійсності. В районі міста тривають бої.