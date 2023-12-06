Обстріл з артилерії та збиті безпілотники: як минула доба на Миколаївщині

На Миколаївщині в ніч проти 6 грудня збили сім російських безпілотників типу "Shahed-136/131", а також один розвідувальний безпілотник "Мерлін-ВР". Через падіння уламків пошкоджено інфраструктуру в Снігурівській та Очаківській громадах. Також російські військові завдали ударів по місту Очаків.

Про це повідомив начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім у Telegram.

У військовій адміністрації зазначили, що в ніч проти 6 грудня, сили та засоби протиповітряної оборони на Миколаївщині знищили сім безпілотників типу "Shahed-131/136" та один розвідувальний безпілотник "Мерлін-ВР".

Гасіння пожежі після падіння уламків збитих безпілотників. Фото: ДСНС

Крім того, 5 грудня внаслідок падіння уламків одного зі збитих безпілотників типу "Shahed-131/136" в місті Очаків Очаківської громади виникла пожежа в складській будівлі на території бази відпочинку, яку загасили. Люди не травмувалися.

Також вночі, 5 грудня о 23:08 армія РФ завдала артилерійських обстрілів по місту Очаків Очаківської громади. Загиблих та поранених немає.

Пожежа через падіння уламків безпілотника РФ. Фото ДСНС

За інформацією районних військових адміністрацій, під час нічної атаки 5 грудня в місті Снігурівка Снігурівської громади внаслідок падіння уламків збитих безпілотників виникло займання будівлі — станції технічного обслуговування та будівлі шиномонтажної станції, які загасили. Також, пошкоджено приватне домоволодіння. Загиблих та поранених немає.

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