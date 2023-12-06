Обстріл з артилерії та збиті безпілотники: як минула доба на Миколаївщині

На Миколаївщині в ніч проти 6 грудня збили сім російських безпілотників типу "Shahed-136/131", а також один розвідувальний безпілотник "Мерлін-ВР". Через падіння уламків пошкоджено інфраструктуру в Снігурівській та Очаківській громадах. Також російські військові завдали ударів по місту Очаків.
Про це повідомив начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім у Telegram.
У військовій адміністрації зазначили, що в ніч проти 6 грудня, сили та засоби протиповітряної оборони на Миколаївщині знищили сім безпілотників типу "Shahed-131/136" та один розвідувальний безпілотник "Мерлін-ВР".
Крім того, 5 грудня внаслідок падіння уламків одного зі збитих безпілотників типу "Shahed-131/136" в місті Очаків Очаківської громади виникла пожежа в складській будівлі на території бази відпочинку, яку загасили. Люди не травмувалися.
Також вночі, 5 грудня о 23:08 армія РФ завдала артилерійських обстрілів по місту Очаків Очаківської громади. Загиблих та поранених немає.
За інформацією районних військових адміністрацій, під час нічної атаки 5 грудня в місті Снігурівка Снігурівської громади внаслідок падіння уламків збитих безпілотників виникло займання будівлі — станції технічного обслуговування та будівлі шиномонтажної станції, які загасили. Також, пошкоджено приватне домоволодіння. Загиблих та поранених немає.
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