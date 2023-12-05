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Словацькі перевізники готові повністю заблокувати КПП Вишнє Нємецьке — заява UNAS
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Словацькі перевізники готові повністю заблокувати КПП Вишнє Нємецьке — заява UNAS

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Словацькі перевізники готові повністю заблокувати КПП Вишнє Нємецьке — заява UNAS
Українсько-словацький кордон із сторони Вишнього Німецького. Фото: Вікіпедія

Словацькі перевізники готові повністю заблокувати контрольно-пропускний пункт Вишнє Нємецьке на кордоні з Україною, якщо для українських перевізників не буде скасовано "транспортний безвіз".

Про це йдеться в офіційному пресрелізі Союзу автомобільних перевізників Словаччини (UNAS).

Зазначається, що на сьоме грудня запланована зустріч з очільником Міністерства транспорту, під час якої обговорюватиметься ситуація на українсько-словацькому кордоні та шляхи її вирішення.

"UNAS залишається у страйковій готовності і, якщо альтернативи вирішенню ситуації не буде, UNAS готовий повністю заблокувати прикордонний перехід Вишнє Нємецьке/Ужгород в обох напрямках", — додали у Союзі.

Раніше сьогодні голова Союзу словацьких перевізників (UNAS) Станіслав Скала заявив, що блокада на пункті пропуску "Вишнє Нємецьке – Ужгород" була перервана через занепокоєння щодо безпеки та доступу екстрених служб після того, як деякі далекобійники, які чекали в черзі, що розтягнулася на десятки кілометрів, погрожували перекрити дороги далеко від прикордонного переходу, що перекриє доступ до місцевих сіл на цьому шляху.

Водночас у коментарі Суспільному в UNAS заявили, що наразі протест перевізників на словацько-українському кордоні не завершено.

Що відомо про блокування словацько-українського кордону

Союз автомобільних перевізників Словаччини (UNAS) 29 листопада повідомив, що розпочне блокування прикордонного пункту "Вишнє Нємецьке – Ужгород" з 1 грудня. Метою протесту є приєднання до польських перевізників.

Цього місяця представники UNAS уже блокували на годину пункт перетину кордону "Вишнє Нємецьке — Ужгород" з боку Словаччини, висловивши солідарність із польськими страйкарями. Вони вимагали від Брюсселя запровадити дозволи на перевезення для українських транспортних засобів, оскільки європейські компанії не можуть з ними конкурувати – це те саме, що вимагають протестувальники на кордоні Польщі з Україною.

1 грудня на території Словаччини розпочато блокування руху вантажівок через пункт пропуску "Вишнє Нємецке", що суміжний українському пункту пропуску "Ужгород".

4 грудня о 22:00 словацькі протестувальники, які блокували рух вантажівок через пункт пропуску "Вишнє Нємецьке", завершили акцію. Оформлення транспортних засобів здійснюють встановленим порядком.

Що відомо про страйк польських перевізників

6 листопада, близько 14:00 за українським часом, польські перевізники почали блокувати рух вантажівок у пунктах пропуску "Краківець-Корчова", "Ягодин-Дорохуськ" та "Рава-Руська-Хребене".

Учасник страйку Томаш Борковський розповів, що до блокади долучились представники транспортних компаній. Вони вимагають, аби повернули дозволи на комерційні перевезення для України.

Протестувальники заявили, що не будуть блокувати рух для автобусів, легкових авто, а також вантажівок, які перевозять гуманітарну допомогу Україні, або тварин чи швидкопсувні вантажі.

Асоціація "Укравтопром" із посиланням на Міжнародну транспортну асоціацію України зазначила, що причина страйків — надмірна конкуренція після лібералізації міжнародних перевезень між Україною та країнами ЄС.

23 листопада до страйків на кордоні долучилися польські фермери, які протестують на пункті пропуску "Шегині-Медика".

Перша заступниця голови комітету Верховної ради з питань транспорту та інфраструктури Юлія Клименко розповіла, що польські перевізники, які блокують пункти пропуску на кордоні, мають п'ять основних вимог і українська сторона може виконати деякі з цих вимог, а саме доступ до системи "Шлях" і повернення порожніх європейських вантажівок без черги.

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