Голова Союзу словацьких перевізників (UNAS) Станіслав Скала заявив, що блокада на пункті пропуску "Вишнє Нємецьке – Ужгород" була перервана через занепокоєння щодо безпеки та доступу екстрених служб після того, як деякі далекобійники, які чекали в черзі, що розтягнулася на десятки кілометрів, погрожували перекрити дороги далеко від прикордонного переходу, що перекриє доступ до місцевих сіл на цьому шляху.

Про це Станіслав Скала сказав у коментарі агентству Reuters.

"Поки ми перервали (блокаду — ред.), у колоні деякі українські вантажівки почали перекривати дорогу", — сказав Скала.

Скала додав, що перерва також була призначена для того, щоб дорога, якою тягнеться низка вантажівок на багато кілометрів, могла звільнитися.

Словацькі перевізники приєдналися до польських колег у блокуванні деяких пунктів перетину кордону з Україною, вимагаючи відновлення дозвільної системи, яка обмежувала кількість дешевших українських аналогів, які могли працювати в ЄС.

Вони скаржаться, що українські автоперевізники пропонують нижчі ціни на свої послуги, а також перевозять вантажі всередині Євросоюзу, а не тільки між блоком і Україною.

Пізніше UNAS опублікувала відкритого листа, у якому закликала прем'єр-міністра Словаччини не виконувати угоду з ЄС про автомобільні перевезення на користь України. У Союзі зазначили, що цей документ звільнив від відповідальності українські транспортні компанії при виході на транспортний ринок ЄС щодо дозволу на транспортування.

"Закликаємо прем'єр-міністра Словацької Республіки рішуче протестувати проти цієї диктатури з боку ЄС. Заступитися за словацьких перевізників, бо проблема руху – це проблема всього ЄС, а захист словацького транспортного ринку має бути пріоритетним для словацького уряду. Водночас ми закликаємо його відмовитися від контракту на перевезення вантажів, тому що лише відмова може мати захисний вплив на транспортний ринок Словаччини та десятки тисяч робочих місць у транспорті та логістиці у Словаччині", — йдеться у листі.

У коментарі Суспільному в UNAS заявили, що наразі протест перевізників на словацько-українському кордоні не завершено.

"Протест не завершено, і приймається рішення про вихід із Ради міністрів з питань транспорту, телекомунікацій та енергетики (TTE). Ми засмучені тим, що ЄС дозволяє собі диктувати словацькому уряду, як він повинен ставитися до прав і свобод громадян. Сьогодні будуть висунуті вимоги й прийнято рішення про подальші дії", — йдеться у повідомленні.

Що відомо про блокування словацько-українського кордону

Союз автомобільних перевізників Словаччини (UNAS) 29 листопада повідомив, що розпочне блокування прикордонного пункту "Вишнє Нємецьке – Ужгород" з 1 грудня. Метою протесту є приєднання до польських перевізників.

Цього місяця представники UNAS уже блокували на годину пункт перетину кордону "Вишнє Нємецьке — Ужгород" з боку Словаччини, висловивши солідарність із польськими страйкарями. Вони вимагали від Брюсселя запровадити дозволи на перевезення для українських транспортних засобів, оскільки європейські компанії не можуть з ними конкурувати – це те саме, що вимагають протестувальники на кордоні Польщі з Україною.

1 грудня на території Словаччини розпочато блокування руху вантажівок через пункт пропуску "Вишнє Нємецке", що суміжний українському пункту пропуску "Ужгород".

4 грудня о 22:00 словацькі протестувальники, які блокували рух вантажівок через пункт пропуску "Вишнє Нємецьке", завершили акцію. Оформлення транспортних засобів здійснюють встановленим порядком.

Що відомо про страйк польських перевізників

6 листопада, близько 14:00 за українським часом, польські перевізники почали блокувати рух вантажівок у пунктах пропуску "Краківець-Корчова", "Ягодин-Дорохуськ" та "Рава-Руська-Хребене".

Учасник страйку Томаш Борковський розповів, що до блокади долучились представники транспортних компаній. Вони вимагають, аби повернули дозволи на комерційні перевезення для України.

Протестувальники заявили, що не будуть блокувати рух для автобусів, легкових авто, а також вантажівок, які перевозять гуманітарну допомогу Україні, або тварин чи швидкопсувні вантажі.

Асоціація "Укравтопром" із посиланням на Міжнародну транспортну асоціацію України зазначила, що причина страйків — надмірна конкуренція після лібералізації міжнародних перевезень між Україною та країнами ЄС.

23 листопада до страйків на кордоні долучилися польські фермери, які протестують на пункті пропуску "Шегині-Медика".

Перша заступниця голови комітету Верховної ради з питань транспорту та інфраструктури Юлія Клименко розповіла, що польські перевізники, які блокують пункти пропуску на кордоні, мають п'ять основних вимог і українська сторона може виконати деякі з цих вимог, а саме доступ до системи "Шлях" і повернення порожніх європейських вантажівок без черги.