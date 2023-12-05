НовиниВійнаТОП РегіонівВідеоІсторіїРозслідуванняЗлочини РФКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТОКорупціяЗброя
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Суспільне Новини
"Несеться", "Ремовська Інтервʼю", репортажі про війну, розслідування, новини
Блокада кордону: країни Балтії оголосили Польщі демарш
ЛитваЛатвіяЕстоніяКордонПОЛЬЩАСвітПодіїПолітика

Блокада кордону: країни Балтії оголосили Польщі демарш

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Блокада кордону: країни Балтії оголосили Польщі демарш
Пункт пропуску "Шегині-Медика" під час страйку польських перевізників. Фото: Суспільне Львів

Посли Литви, Латвії та Естонії у Варшаві оголосили демарш Польщі через блокаду пунктів пропуску на кордоні з Україною.

Про це повідомила речниця естонського МЗС Бріта Кікас у коментарі ERR.

"У Варшаві відбулася зустріч/демарш трьох послів країн Балтії у міністерстві інфраструктури Польщі", — сказала представниця відомства.

Кікас висловила сподівання, що Польща, Україна та Європейська комісія спільно знайдуть вирішення проблеми "найближчим часом", а Естонія продовжить пошук рішення з новим польським урядом.

"Ми поважаємо право водіїв вантажівок мітингувати. Але, на жаль, це призвело до складної ситуації, яка створює проблеми для інших перевізників і додаткові труднощі для української економіки", — зазначила речниця

У дипломатії демарш означає звернення одного уряду до іншого для привернення уваги до певної проблеми.

Що відомо про страйк польських перевізників

6 листопада, близько 14:00 за українським часом, польські перевізники почали блокувати рух вантажівок у пунктах пропуску "Краківець-Корчова", "Ягодин-Дорохуськ" та "Рава-Руська-Хребене".

Учасник страйку Томаш Борковський розповів, що до блокади долучились представники транспортних компаній. Вони вимагають, аби повернули дозволи на комерційні перевезення для України.

Протестувальники заявили, що не будуть блокувати рух для автобусів, легкових авто, а також вантажівок, які перевозять гуманітарну допомогу Україні, або тварин чи швидкопсувні вантажі.

Асоціація "Укравтопром" із посиланням на Міжнародну транспортну асоціацію України зазначила, що причина страйків — надмірна конкуренція після лібералізації міжнародних перевезень між Україною та країнами ЄС.

4 грудня заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергій Деркач заявив, що Україна виконала заходи стосовно розблокування кордону з Польщею, про які домовлялися під час тристоронніх зустрічей.

Топ дня
армія рф
44 танки та бронемашини і 1120 солдатів: Генштаб ЗСУ назвав втрати РФ за добу
Лідер більшості в Сенаті США Чак Шумер
Сенат заблокував допомогу Україні та угода із США про спільне виробництво зброї — головні новини ранку 7 грудня
США виділили пакет допомоги на $175 млн, Британія та Норвегія створять коаліцію щодо України. 652 день війни. Онлайн
США виділили пакет допомоги на $175 млн, Британія та Норвегія створять коаліцію щодо України. 652 день війни. Онлайн Оновлюється
Прапор США
США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на $175 млн Важливо
Ілля кива
"Полтавщина", жомова яма, ОПЗЖ, РФ, держзрада. Що відомо про Іллю Киву, якого ліквідували під Москвою

Вибір редакції
Офіцер ЗСУ Роман Сініцин
"Наратив: хай спочатку піде воювати депутат чи син президента — "діч". Сініцин — про мобілізацію, дрони, збори та ІПСО
Поранений військовий у стабілізаційному пункті
Нічна медична варта. Репортаж зі стабілізаційних пунктів на лінії фронту
Президент Латвії Едгарс Рінкевичс
"Росія не шукає політичного рішення. Росія прагне війни" — президент Латвії про переговори з РФ та Україну в НАТО Ексклюзивно
Відео з концерту російської пропагандистки Юлії Чічєріної
"Агент Чічєріна" і "Кльон": як журналісти Суспільного знайшли офіцера РФ, відповідального за воєнний злочин у Ягідному
Командир батальйону К-2 54 ОМБр Кирило Верес
"Від гарної бійки ми ніколи не відмовляємося" — командир К-2 Верес про фронт, дрони та запас міцності людей у війську
Дізнайтесь більше
Вільнюс, Литва
Литва продовжить тимчасовий захист для українських біженців
Банк розвитку Ради Європи
Литва надала Україні мільйон євро через фонд Банку розвитку Ради Європи
Анушаускас, Джигир
Україна та Литва співпрацюватимуть у сфері досліджень і розробок оборонної промисловості — Міноборони
Лукашенко
Президенти Литви, Латвії та Польщі відмовились від спільного фото з Лукашенком на Конференції ООН зі зміни клімату
На початок