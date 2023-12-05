Блокада кордону: країни Балтії оголосили Польщі демарш

Посли Литви, Латвії та Естонії у Варшаві оголосили демарш Польщі через блокаду пунктів пропуску на кордоні з Україною.

Про це повідомила речниця естонського МЗС Бріта Кікас у коментарі ERR.

"У Варшаві відбулася зустріч/демарш трьох послів країн Балтії у міністерстві інфраструктури Польщі", — сказала представниця відомства.

Кікас висловила сподівання, що Польща, Україна та Європейська комісія спільно знайдуть вирішення проблеми "найближчим часом", а Естонія продовжить пошук рішення з новим польським урядом.

"Ми поважаємо право водіїв вантажівок мітингувати. Але, на жаль, це призвело до складної ситуації, яка створює проблеми для інших перевізників і додаткові труднощі для української економіки", — зазначила речниця

У дипломатії демарш означає звернення одного уряду до іншого для привернення уваги до певної проблеми.

Що відомо про страйк польських перевізників

6 листопада, близько 14:00 за українським часом, польські перевізники почали блокувати рух вантажівок у пунктах пропуску "Краківець-Корчова", "Ягодин-Дорохуськ" та "Рава-Руська-Хребене".

Учасник страйку Томаш Борковський розповів, що до блокади долучились представники транспортних компаній. Вони вимагають, аби повернули дозволи на комерційні перевезення для України.

Протестувальники заявили, що не будуть блокувати рух для автобусів, легкових авто, а також вантажівок, які перевозять гуманітарну допомогу Україні, або тварин чи швидкопсувні вантажі.

Асоціація "Укравтопром" із посиланням на Міжнародну транспортну асоціацію України зазначила, що причина страйків — надмірна конкуренція після лібералізації міжнародних перевезень між Україною та країнами ЄС.

4 грудня заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергій Деркач заявив, що Україна виконала заходи стосовно розблокування кордону з Польщею, про які домовлялися під час тристоронніх зустрічей.