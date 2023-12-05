Рух вантажівок через пункт пропуску "Вишнє-Нємецьке — Ужгород" розблокований. Словацькі протестувальники завершили акцію 4 грудня о 22:00.

Про це повідомили у Telegram-каналі Держприкордонслужби.

"У зв'язку з ускладненим рухом на польському кордоні, на кордоні зі Словаччиною збільшилася кількість вантажівок, які обирають цей напрямок для перетину кордону з Україною. Станом на сьогоднішній ранок у черзі на території Словаччини в бік України перебуває 625 вантажних транспортних засобів", — йдеться у повідомленні.

Як повідомляє речниця Закарпатської митниці Вікторія Сенгетовська, на КПП "Вишнє-Нємецьке — Ужгород" на виїзд з України стоїть 20 фур, а на вʼїзд 650 транспортних засобів.

Що відомо

Союз автомобільних перевізників Словаччини 1 грудня почав блокування пункту пропуску "Вишнє Нємецьке — Ужгород". Метою протесту є приєднання до польських перевізників.

До цього затримки оформлення вантажного транспорту у пункті пропуску "Вишнє Нємецьке — Ужгород" були пов’язані з тим, що зі словацького боку 21 листопада невідомі особи без будь-яких попереджень перекрили рух вантажного транспорту.

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