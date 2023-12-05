НовиниВійнаТОП РегіонівВідеоІсторіїРозслідуванняЗлочини РФКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТОКорупціяЗброя
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Суспільне Новини
"Несеться", "Ремовська Інтервʼю", репортажі про війну, розслідування, новини
Рух вантажівок на КПП "Вишнє-Нємецьке — Ужгород" розблокований, — ДПСУ
КордонДПСУСловаччинаРегіони

Рух вантажівок на КПП "Вишнє-Нємецьке — Ужгород" розблокований, — ДПСУ

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Рух вантажівок на КПП &quot;Вишнє-Нємецьке — Ужгород&quot; розблокований, — ДПСУ
Фото ілюстративне: Суспільне Ужгород

Рух вантажівок через пункт пропуску "Вишнє-Нємецьке — Ужгород" розблокований. Словацькі протестувальники завершили акцію 4 грудня о 22:00.

Про це повідомили у Telegram-каналі Держприкордонслужби.

"У зв'язку з ускладненим рухом на польському кордоні, на кордоні зі Словаччиною збільшилася кількість вантажівок, які обирають цей напрямок для перетину кордону з Україною. Станом на сьогоднішній ранок у черзі на території Словаччини в бік України перебуває 625 вантажних транспортних засобів", — йдеться у повідомленні.

Як повідомляє речниця Закарпатської митниці Вікторія Сенгетовська, на КПП "Вишнє-Нємецьке — Ужгород" на виїзд з України стоїть 20 фур, а на вʼїзд 650 транспортних засобів.

Що відомо

Союз автомобільних перевізників Словаччини 1 грудня почав блокування пункту пропуску "Вишнє Нємецьке — Ужгород". Метою протесту є приєднання до польських перевізників.

До цього затримки оформлення вантажного транспорту у пункті пропуску "Вишнє Нємецьке — Ужгород" були пов’язані з тим, що зі словацького боку 21 листопада невідомі особи без будь-яких попереджень перекрили рух вантажного транспорту.

Підписуйтеся на Суспільне Ужгород: Facebook, YouTube, Telegram, Viber, Instagram, Threads

Топ дня
армія рф
44 танки та бронемашини і 1120 солдатів: Генштаб ЗСУ назвав втрати РФ за добу
Лідер більшості в Сенаті США Чак Шумер
Сенат заблокував допомогу Україні та угода із США про спільне виробництво зброї — головні новини ранку 7 грудня
США виділили пакет допомоги на $175 млн, Британія та Норвегія створять коаліцію щодо України. 652 день війни. Онлайн
США виділили пакет допомоги на $175 млн, Британія та Норвегія створять коаліцію щодо України. 652 день війни. Онлайн Оновлюється
Прапор США
США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на $175 млн Важливо
Ілля кива
"Полтавщина", жомова яма, ОПЗЖ, РФ, держзрада. Що відомо про Іллю Киву, якого ліквідували під Москвою

Вибір редакції
Офіцер ЗСУ Роман Сініцин
"Наратив: хай спочатку піде воювати депутат чи син президента — "діч". Сініцин — про мобілізацію, дрони, збори та ІПСО
Поранений військовий у стабілізаційному пункті
Нічна медична варта. Репортаж зі стабілізаційних пунктів на лінії фронту
Президент Латвії Едгарс Рінкевичс
"Росія не шукає політичного рішення. Росія прагне війни" — президент Латвії про переговори з РФ та Україну в НАТО Ексклюзивно
Відео з концерту російської пропагандистки Юлії Чічєріної
"Агент Чічєріна" і "Кльон": як журналісти Суспільного знайшли офіцера РФ, відповідального за воєнний злочин у Ягідному
Командир батальйону К-2 54 ОМБр Кирило Верес
"Від гарної бійки ми ніколи не відмовляємося" — командир К-2 Верес про фронт, дрони та запас міцності людей у війську
Дізнайтесь більше
Вночі російська армія двічі обстрілювала Сумську область
Вночі російська армія двічі обстрілювала Сумську область
Сумська область, обстріл Середина-Буди
109 вибухів: армія РФ обстріляла 9 громад Сумської області
Блокада польських перевізників заважає волонтерам, які допомагають ЗСУ
Блокада польських перевізників заважає волонтерам, які допомагають ЗСУ — Reuters
На Закарпатті впродовж доби затримали 14 чоловіків, які намагалися незаконно потрапити до Угорщини та Румунії
На Закарпатті впродовж доби затримали 14 чоловіків, які намагалися незаконно потрапити до Угорщини та Румунії
На початок