Мішель скоротив візит у Китай, щоб продовжити підготовку до саміту ЄС

Президент Європейської ради Шарль Мішель вирушив разом з очільницею Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн до КНР для участі в саміті ЄС-Китай.

Про це Суспільному повідомив прессекретар політика Юрек Кузькевич.

Потім планувалося, що Мішель продовжить двосторонній візит у Шанхаї.

"Цей візит президент скасував, щоб повернутися і продовжити підготовку до саміту Європейського союзу", — зазначив прессекретар.

Politico пише, що Мішель скоротить свій візит до КНР оскільки прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан погрожує зірвати майбутній саміт лідерів Євросоюзу.

Журналісти вказали, що президент ЄР повернеться зі столиці Китаю після першого дня зустрічей частково через те, що у нього немає захищеної телефонної лінії в Пекіні, аби поговорити з лідерами блоку без прослуховування з боку КНР.

1 грудня Орбан говорив про те, що Європейський союз повинен спочатку підписати угоду стосовно стратегічного партнерства з Україною, а не починати перемовини про вступ.

Опісля Мішель наголосив, що Євросоюз та Україна вже перебувають у стані "стратегічного партнерства", оскільки була підписана угода про асоціацію.

Що відомо про вступ України в ЄС

Європейська рада на саміті у Брюсселі 23 червня надала Україні статус кандидата в ЄС. Київ має провести декілька важливих реформ, пов’язаних, зокрема, з верховенством права, олігархами та корупцією.

"Комісія рекомендує надати Україні європейську перспективу. Це, звісно, за умови, що в країні проведуть низку важливих реформ. На думку комісії, Україна чітко продемонструвала прагнення та рішучість жити за європейськими цінностями та стандартами", — сказала президентка Єврокомісії Урсула Фон Дер Ляєн.

"Низка важливих реформ" — це сім наступних умов:

реформа Конституційного суду;

продовження судової реформи;

антикорупція, включно з призначенням керівника САП;

боротьба з відмиванням коштів;

втілення антиолігархічного закону;

узгодження аудіовізуального законодавства з європейським;

зміна законодавства про нацменшини.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль 26 вересня повідомив, що на урядовому рівні 7 рекомендацій Єврокомісії щодо реформ, які треба провести для наступного кроку на шляху вступу до ЄС, повністю виконані.

7 листопада "Радіо Свобода", посилаючись на звіт ЄК щодо України, поінформувала, що Європейська комісія вважає повністю завершеними чотири з семи рекомендацій.

8 листопада Європейська комісія рекомендувала Раді Європейського союзу розпочати процес перемовин про вступ України та Молдови до Євросоюзу. Рамки переговорів ухвалять у березні 2024 року.

Згодом Єврокомісія оприлюднила повний розгляд висновків, які були внесені в щорічну доповідь 2023 року щодо розширення в контексті ЄС подання української заявки на членство в Європейському союзі.