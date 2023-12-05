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Спортсменка з Кропиницького виграла європейську першість з гирьового спорту
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Спортсменка з Кропиницького виграла європейську першість з гирьового спорту

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Спортсменка з Кропиницького виграла європейську першість з гирьового спорту
Тетяна Нескреба на змаганнях в Італії. Фото: Facebook World Kettlebell Sport Federation

Студентка релокованого у Кропивницький Донецького державного університету внутрішніх справ Тетяна Нескреба стала чемпіонкою Європи з гирьового спорту серед юніорів до 22 років.

За інформацією тренера спортсменки Сергія Шевченка, змагання відбулися в італійському місті Фінале-Лігуре. Їх учасниками стали понад сотня гирьовиків з 14 країн.

Звання чемпіонки Тетяна Нескреба виборола, піднявши 20-кілограмову гирю 111 разів. Крім того, юніорка стала четвертою у змаганні жінок, 50 разів піднявши 24-кілограмову гирю.

Збірна України стала третьою в командному заліку, поступившись спортсменам з Італії та Польщі.

Хто така Тетяна Нескреба

Тетяна Нескреба – 20-річна спортсменка з Волновахи Донецької області, тренується у Кропивницькому, куди переїхав Донецький державний університет внутрішніх справ, курсанткою якого вона є. Чемпіонка Всесвітніх молодіжних ігор та срібна призерка чемпіонату світу 2021 року серед юнаків та дівчат 16-18 років.

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