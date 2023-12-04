Майже рік тому у селі Бірки Олександрівської громади Кропивницького району згорів храм Миколи Чудотворця. З грудня минулого року і дотепер богослужіння там проводять у будинку на території церкви, який вцілів під час пожежі. Цього року це приміщення добудували й тепер воно може вмістити 30 парафіян, раніше – 15.

Про це Суспільному розповів староста села Бірки Михайло Сергієнко. З його слів, будівельні роботи виконували за гроші благодійників. Освятити приміщення планують 10 грудня. На відкриття приїде архієпископ Кропивницький і Голованівський ПЦУ Марк.

"Ми своїми силами добудували до кімнати додаткову площу п'ять на п'ять метрів. Зробили таку собі тимчасову маленьку церкву. Я особисто долучався до допомоги, тому що у старостинському окрузі немає зайвих фінансів".

Настоятель отець Петро до пожежі працював у бірківській церкві десять місяців. З його слів, раніше у цій будівлі хрестили дітей. Після цього тимчасово у цьому приміщенні зробили кімнату-капличку.

"За цей рік ми побудували малий трапезний храм, залучали до робіт молодь. Влаштовуємо тут богослужіння щонеділі та на усі церковні свята. Цей випадок дав ще більший поштовх згуртуватися, стати сильнішими, досвідченішими і більше молитовнішими".

Після освячення будівлі планують зайнятись впорядкуванням документів на церкву, що згоріла, та на територію, де вона була розташована, говорить Михайло Сергієнко. Це потрібно для того, щоб починати збирати гроші та зводити новий храм.

"Спершу треба "списати" стару церкву та подати документи на нове будівництво. Зробити це має департамент культури ОВА. На паперах є усі звернення від парафіяльної ради, тож ми хочемо поїхати і розібратись в даному питанні. Щодо збору грошей на новий храм, то цим буде займатись церква. Вони обрали управляючого фінансами і самі контролюють це питання".

Що відомо про храм у Бірках, що згорів

Дерев’яний Свято-Миколаївський храм Православної церкви України згорів торік 11 грудня.

Місце, де згоріла церква у Бірках. Фото: Суспільне Кропивницький

Будівля церкви є пам’яткою архітектури, датована серединою ХІХ ст. Вона одна з найдавніших в Олександрівській громаді. Храму 166 років. Спочатку церква була в лісі. Через півтори сотні років її перенесли в інше місце.

Храм у Бірках до та після пожежі. Суспільне Кропивницький

Після трьох років судів храм у Бірках перейшов до Православної церкви України.

На місці згорілої церкви планують побудувати нову, сказав у грудні 2022 року Суспільному староста села Бірки Михайло Сергієнко.

За фактом пожежі у бірківській церкві поліція розпочала кримінальне провадження за статтею: "Умисне знищення або пошкодження майна". Карається позбавленням волі на строк від трьох до десяти років. Зі слів старости, на 4 грудня поліція і служба з надзвичайних ситуацій результатів експертизи йому поки не надали.