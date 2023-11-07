Україна продовжує рухатися до мети відкриття переговорів про членство в Європейському Союзі і у Брюсселі є консенсус щодо відкриття переговорів про членство України в ЄС.

Про це у Брюсселі під час спілкування з журналістами заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, передає кореспондентка Суспільного.

"Україна продовжує рухатися до мети відкриття переговорів про членство. Якщо не станеться якогось форс-мажору ми до цієї мети прийдемо. В Україні є політична воля для цього і сьогодні я переконався, що в Європейській комісії є політична воля для досягнення цього результату", — сказав він.

За словами міністра, роботи з обох сторін буде багато і чим ближче Україна буде до членства в ЄС, тим більше буде завдань та роботи і в Україні, і в Єврокомісії.

Кулеба наголосив, що політично "абсолютно ніхто" не ставить під сумнів той факт, що Україна рухається до ЄС.

"Важливий сигнал, який я сьогодні почув, що дискусії, які триватимуть буквально до завтра стосуються не України, а інших країн щодо яких принципове рішення ще не ухвалене. Стосовно України є загальний політичний консенсус про те, що ми рухаємось до рішення Євроради про відкриття переговорів про членство. Це буде історичне досягнення", — сказав Кулеба.

Міністр зазначив, що Україна вивела ЄС з коми розширення і зараз філософія та настрої абсолютно змінилися.

"Завдяки нам країни західних Балкан отримали шанс рухатися до членства. Молдова. Зараз для ЄС припуститися стратегічної помилки в питанні розширення означатиме знову впасти в кому. Вони собі цього не можуть дозволити. Цю думку поділяють і єврокомісари. ЄС не може дозволити собі втратити історичний момент — розширити свої межі, спільний ринок і вплив на континент. Вплив цінностей і принципів", — сказав він.

Щодо виконання Україною рекомендацій для вступу в ЄС

Кулеба заявив, що Єврокомісія не мислить такими категоріями як "одна з семи" чи "дві з семи" (кількість виконаних рекомендацій, — ред.).

"Суть не в цьому, суть в кінцевому результаті. Коли ми концентруємося на тому, скільки рекомендацій виконала Україна, ми відводимо дискусію від головного — є результат чи нема. Я маю підстави вважати, що він буде. Ті, хто розганяють незрозуміло звідки взяту інформацію про якусь кількість рекомендацій з якихось, вони намагаються перетворити перемогу, яка наближається, на зраду. Єврокомісія в захопленні від результатів, які показала Україна, на тлі повномасштабної війни", — сказав міністр.

Погрози Угорщини блокувати вступ України в ЄС

Кулеба прокоментував погрози Угорщини блокувати відкриття переговорів про вступ України в ЄС через питання нацменшин.

"Ні для кого не секрет, що питання нацменшин принципове і просувається Угорщиною саме в їхньому баченні. Але переживаймо проблеми в міру їхнього надходження. Наразі ми бачимо, що ми виходимо на грудень на рішення Євроради про відкриття переговорів щодо членства. Кожна країна буде пробувати розіграти цю ситуацію в своїх інтересах", — сказав він.

Раніше стало відомо, що керівництво Євросоюзу має намір 8 листопада презентувати звіт, в якому нададуть оцінку прогресу, досягнутому Україною в її заявці на членство. Це буде письмовий звіт, в якому детально опишуть, наскільки Україна просунулася у виконанні необхідних євроінтеграційних реформ.

Що відомо про вступ України в ЄС

Європейська рада на саміті у Брюсселі 23 червня надала Україні статус кандидата в ЄС. Київ має провести декілька важливих реформ, пов’язаних, зокрема, з верховенством права, олігархами та корупцією.

"Комісія рекомендує надати Україні європейську перспективу. Це, звісно, за умови, що в країні проведуть низку важливих реформ. На думку комісії, Україна чітко продемонструвала прагнення та рішучість жити за європейськими цінностями та стандартами", — сказала президентка Єврокомісії Урсула Фон Дер Ляєн.

"Низка важливих реформ" — це сім наступних умов:

реформа Конституційного суду;

продовження судової реформи;

антикорупція, включно з призначенням керівника САП;

боротьба з відмиванням коштів;

втілення антиолігархічного закону;

узгодження аудіовізуального законодавства з європейським;

зміна законодавства про нацменшини.

26 вересня прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що на урядовому рівні 7 рекомендацій Єврокомісії щодо реформ, які треба провести для наступного кроку на шляху вступу до ЄС, повністю виконані.