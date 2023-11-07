Європейська комісія, ймовірно, рекомендуватиме розпочати офіційні переговори про вступ України після виконання всіх семи умов, пов'язаних з наданням статусу кандидата.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на поінформовані джерела.

Як зазначає агентство, 7 листопада Єврокомісія збереться на засідання, щоб остаточно ухвалити рішення про те, чи рекомендувати офіційно розпочати переговори про членство України в ЄС.

Очікується, що результат буде позитивним, але з додатковими умовами.

"Європейська комісія, ймовірно, рекомендує державам-членам розпочати офіційні переговори з Україною після того, як вона завершить реформи та втілить кроки щодо законодавства стосовно нацменшин, боротьби з корупцією, а також деолігархізації та лобіювання", — пише Bloomberg.

Однак остаточне формулювання висновку Єврокомісії ще не затверджено.

Раніше "Радіо Свобода", посилаючись на звіт ЄК щодо України, поінформувало, що Європейська комісія вважає повністю завершеними чотири з семи рекомендацій.

Що відомо про вступ України в ЄС

Європейська рада на саміті у Брюсселі 23 червня надала Україні статус кандидата в ЄС. Київ має провести декілька важливих реформ, пов’язаних, зокрема, з верховенством права, олігархами та корупцією.

"Комісія рекомендує надати Україні європейську перспективу. Це, звісно, за умови, що в країні проведуть низку важливих реформ. На думку комісії, Україна чітко продемонструвала прагнення та рішучість жити за європейськими цінностями та стандартами", — сказала президентка Єврокомісії Урсула Фон Дер Ляєн.

"Низка важливих реформ" — це сім наступних умов:

реформа Конституційного суду;

продовження судової реформи;

антикорупція, включно з призначенням керівника САП;

боротьба з відмиванням коштів;

втілення антиолігархічного закону;

узгодження аудіовізуального законодавства з європейським;

зміна законодавства про нацменшини.

26 вересня прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що на урядовому рівні 7 рекомендацій Єврокомісії щодо реформ, які треба провести для наступного кроку на шляху вступу до ЄС, повністю виконані.