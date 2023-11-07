Європейська комісія, ймовірно, рекомендуватиме розпочати офіційні переговори про вступ України після виконання всіх семи умов, пов'язаних з наданням статусу кандидата.
Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на поінформовані джерела.
Як зазначає агентство, 7 листопада Єврокомісія збереться на засідання, щоб остаточно ухвалити рішення про те, чи рекомендувати офіційно розпочати переговори про членство України в ЄС.
Очікується, що результат буде позитивним, але з додатковими умовами.
"Європейська комісія, ймовірно, рекомендує державам-членам розпочати офіційні переговори з Україною після того, як вона завершить реформи та втілить кроки щодо законодавства стосовно нацменшин, боротьби з корупцією, а також деолігархізації та лобіювання", — пише Bloomberg.
Однак остаточне формулювання висновку Єврокомісії ще не затверджено.
Раніше "Радіо Свобода", посилаючись на звіт ЄК щодо України, поінформувало, що Європейська комісія вважає повністю завершеними чотири з семи рекомендацій.
Що відомо про вступ України в ЄС
Європейська рада на саміті у Брюсселі 23 червня надала Україні статус кандидата в ЄС. Київ має провести декілька важливих реформ, пов’язаних, зокрема, з верховенством права, олігархами та корупцією.
"Комісія рекомендує надати Україні європейську перспективу. Це, звісно, за умови, що в країні проведуть низку важливих реформ. На думку комісії, Україна чітко продемонструвала прагнення та рішучість жити за європейськими цінностями та стандартами", — сказала президентка Єврокомісії Урсула Фон Дер Ляєн.
"Низка важливих реформ" — це сім наступних умов:
- реформа Конституційного суду;
- продовження судової реформи;
- антикорупція, включно з призначенням керівника САП;
- боротьба з відмиванням коштів;
- втілення антиолігархічного закону;
- узгодження аудіовізуального законодавства з європейським;
- зміна законодавства про нацменшини.
26 вересня прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що на урядовому рівні 7 рекомендацій Єврокомісії щодо реформ, які треба провести для наступного кроку на шляху вступу до ЄС, повністю виконані.