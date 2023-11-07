Європейський союз підтримає початок переговорів про вступ з Україною та Молдовою, а Грузія отримає статус кандидата.

Про це повідомив кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк у соцмережі X.

За даними журналіста, попереднє рішення схвалили глави офісів єврокомісарів, які представляють 27 держав-членів ЄС, під час зустрічі, присвяченій розширенню, що пройшла 6 листопада.

"[7 листопада] продовжаться переговори щодо фінальних деталей, але основні передумови вже зрозумілі: щодо України й Молдови — відкрити переговори про вступ до Євросоюзу (ймовірно, у березні 2024 року) щодо Грузії — надати статус кандидата з умовами для переходу до наступного кроку", — зазначив Йозвяк.

Що відомо про вступ України в ЄС

Європейська рада на саміті у Брюсселі 23 червня надала Україні статус кандидата в ЄС. Київ має провести декілька важливих реформ, пов’язаних, зокрема, з верховенством права, олігархами та корупцією.

"Комісія рекомендує надати Україні європейську перспективу. Це, звісно, за умови, що в країні проведуть низку важливих реформ. На думку комісії, Україна чітко продемонструвала прагнення та рішучість жити за європейськими цінностями та стандартами", — сказала президентка Єврокомісії Урсула Фон Дер Ляєн.

"Низка важливих реформ" — це сім наступних умов:

реформа Конституційного суду;

продовження судової реформи;

антикорупція, включно з призначенням керівника САП;

боротьба з відмиванням коштів;

втілення антиолігархічного закону;

узгодження аудіовізуального законодавства з європейським;

зміна законодавства про нацменшини.

26 вересня прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що на урядовому рівні 7 рекомендацій Єврокомісії щодо реформ, які треба провести для наступного кроку на шляху вступу до ЄС, повністю виконані.