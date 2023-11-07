Європейський союз підтримає початок переговорів про вступ з Україною та Молдовою, а Грузія отримає статус кандидата.
Про це повідомив кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк у соцмережі X.
За даними журналіста, попереднє рішення схвалили глави офісів єврокомісарів, які представляють 27 держав-членів ЄС, під час зустрічі, присвяченій розширенню, що пройшла 6 листопада.
"[7 листопада] продовжаться переговори щодо фінальних деталей, але основні передумови вже зрозумілі: щодо України й Молдови — відкрити переговори про вступ до Євросоюзу (ймовірно, у березні 2024 року) щодо Грузії — надати статус кандидата з умовами для переходу до наступного кроку", — зазначив Йозвяк.
Що відомо про вступ України в ЄС
Європейська рада на саміті у Брюсселі 23 червня надала Україні статус кандидата в ЄС. Київ має провести декілька важливих реформ, пов’язаних, зокрема, з верховенством права, олігархами та корупцією.
"Комісія рекомендує надати Україні європейську перспективу. Це, звісно, за умови, що в країні проведуть низку важливих реформ. На думку комісії, Україна чітко продемонструвала прагнення та рішучість жити за європейськими цінностями та стандартами", — сказала президентка Єврокомісії Урсула Фон Дер Ляєн.
"Низка важливих реформ" — це сім наступних умов:
- реформа Конституційного суду;
- продовження судової реформи;
- антикорупція, включно з призначенням керівника САП;
- боротьба з відмиванням коштів;
- втілення антиолігархічного закону;
- узгодження аудіовізуального законодавства з європейським;
- зміна законодавства про нацменшини.
26 вересня прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що на урядовому рівні 7 рекомендацій Єврокомісії щодо реформ, які треба провести для наступного кроку на шляху вступу до ЄС, повністю виконані.